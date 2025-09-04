DeepL presenta un agente IA autonomo per le imprese

NEW YORK e COLONIA, Germania, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, azienda specializzata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti di intelligenza artificiale, presenta oggi DeepL Agent, un agente autonomo basato sull'IA progettato per semplificare e automatizzare un'ampia gamma di attività svolte dagli impiegati qualificati. La nuova soluzione offre la qualità, la precisione e la sicurezza che contraddistinguono DeepL, nonché la sua profonda competenza linguistica alla base della maggior parte dei flussi di lavoro aziendali, al settore in rapida crescita dell'IA agentica. Attualmente in fase beta, DeepL Agent è stato lanciato su DeepL AI Labs, l'hub dell'azienda dedicato all'innovazione e ai progetti in arrivo.

"DeepL è da sempre leader nell'innovazione nel campo dell'IA, grazie al nostro impegno nella ricerca e nella diffusione dell'intelligenza artificiale in tutte le aziende del mondo. Da anni investiamo nella comprensione e nella risoluzione di complesse sfide linguistiche con l'IA che richiedono i massimi livelli di precisione, consapevolezza del contesto e sicurezza. Questo solido background nella ricerca ci offre un vantaggio naturale nel campo degli agenti, ovvero nello sviluppo di strumenti in grado di capire, ragionare e quindi agire in un'ampia gamma di operazioni"dichiara Jarek Kutylowski, amministratore delegato e fondatore di DeepL.

"Oggi siamo lieti di presentare in anteprima il nostro ultimo prodotto, DeepL Agent, un agente di IA autonomo e sicuro progettato per svolgere le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo che i dipendenti eseguono ogni giorno. Attualmente in fase di beta testing con alcuni dei nostri clienti internazionali, rappresenta un significativo passo avanti nella nostra missione di risolvere le sfide reali con soluzioni IA su misura. Questa novità rappresenta solo l'inizio di uno strumento che ridefinirà il modo in cui le aziende operano".

Sono oltre 200.000 i clienti business che ricorrono a DeepL nel campo linguistico, dove contesto, precisione e sicurezza sono fondamentali. Forte di queste competenze, DeepL Agent è stato progettato come agente IA autonomo in grado di svolgere le mansioni più tediose in un'ampia gamma di settori, dando modo ai dipendenti di investire il proprio tempo in progetti di natura più strategica.

L'agente è progettato per operare interamente all'interno dell'ambiente digitale di ogni utente rispondendo a comandi con un linguaggio naturale per eseguire flussi di lavoro complessi in totale sicurezza e autonomia. A tal scopo utilizza versioni virtuali di strumenti standard, come tastiera, browser e mouse, in modo da poter agire per conto dell'utente attraverso le interfacce esistenti. È in grado di svolgere quasi tutte le attività che un essere umano può eseguire con i sistemi informatici, migliorando continuamente le proprie prestazioni nel corso del tempo.

Sebbene DeepL Agent sia multilingue, le sue applicazioni vanno ben oltre le attività legate alla lingua. In quanto agente per uso generico supporta un'ampia gamma di funzioni aziendali e casi d'uso, risultando così un partner strategico per team di ogni reparto, dalle vendite alla finanza, dal marketing, alle risorse umane e altri ancora. Ad esempio l'agente può estrarre in completa autonomia informazioni utili per l'ufficio vendite, automatizzare l'elaborazione delle fatture per il reparto finanziario o gestire il processo di traduzione dei documenti per i team di localizzazione.

"Immaginate di essere affiancati al lavoro da un collega estremamente efficiente a cui basta ricevere delle semplici istruzioni per comprendere le vostre esigenze e svolgere qualsiasi compito gli venga assegnato, che si tratti di analizzare un report o gestire le fatture interne. Questo è DeepL Agent. È progettato per aiutarvi, dovete solo descrivere le azioni da svolgere e se ne occuperà al posto vostro"dichiara Stefan Mesken, Chief Scientist di DeepL. "L'agente impara anche dalle interazioni precedenti, così col passare del tempo offrirà un supporto sempre più personalizzato in base alle esigenze e ai flussi di lavoro quotidiani di ogni utente".

DeepL si impegna inoltre a garantire che DeepL Agent soddisfi i rigorosi standard di qualità e sicurezza di livello enterprise che la contraddistinguono: l'agente è stato realizzato con misure di protezione a più livelli che consentono non solo ai singoli utenti, ma anche agli amministratori, ai team leader e ai vertici aziendali di controllare direttamente l'uso dell'agente e i risultati che produce. Tra queste misure figurano strumenti di monitoraggio delle attività per la verifica in tempo reale, la possibilità di mettere in pausa o rivedere le azioni in qualsiasi momento, nonché opzioni di convalida con approccio "human-in-the-loop" per garantire sia il massimo grado di accuratezza, sia il coinvolgimento nel processo decisionale.

Nei prossimi mesi DeepL Agent continuerà la fase di test in versione beta con partner selezionati prima di diventare disponibile al pubblico. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sui progressi dell'agente sono disponibili su DeepL AI Labs

Informazioni su DeepL

DeepL è un'azienda internazionale che si occupa di ricerca e prodotti di IA, specializzata nella creazione di soluzioni sicure e intelligenti per problemi aziendali complessi. Oltre 200.000 clienti business e milioni di utenti in 228 mercati internazionali si affidano alla piattaforma di IA linguistica di DeepL non solo per tradurre con precisione in forma scritta e orale, ma anche per migliorare il modo di scrivere. Con una storia all'insegna dell'innovazione, della qualità e della sicurezza, DeepL continua ad ampliare la propria offerta oltre il campo linguistico con il lancio imminente di DeepL Agent, un assistente IA autonomo progettato per trasformare il modo in cui le aziende e i professionisti svolgono il proprio lavoro. Fondata nel 2017 dall'amministratore delegato Jaroslaw (Jarek) Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti appassionati ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762399/DeepL_AI_LABS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.