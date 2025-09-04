Eureka lancia la rinnovata serie FloorShine all'IFA 2025

BERLINO, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Eureka, leader centenario nel settore degli elettrodomestici per la pulizia, si appresta a fare una grande apparizione all'IFA 2025 con l'esordio mondiale della rinnovata serie di aspirapolvere per liquidi e solidi FloorShine, guidata dal modello di punta FloorShine 880. Studiato per offrire prestazioni di pulizia eccezionali e facilità d'uso, FloorShine 880 combina un potente impianto di aspirazione da 24.000 Pa, l'innovativa tecnologia Dual-Direction Self-Propelling e un sistema autopulente completamente aggiornato.

FloorShine 880 è progettato per garantire una pulizia profonda ed efficiente in ogni angolo della casa. L'impianto di aspirazione da 24.000 Pa e la spazzola ruotante a 450 giri/min rimuovono sporco e detriti in un istante. Grazie al serbatoio dell'acqua pulita posizionato direttamente sopra la spazzola, viene applicata una forza verso il basso di 45 N, rendendo facile eliminare anche le macchie più ostinate.

Per una copertura massima, presenta un design con configurazione piatta a 180° che consente di raggiungere facilmente sotto divani e mobili. Il design per la pulizia dei bordi su tre lati – che consente alla spazzola di pulire fino al bordo sinistro, destro e anteriore – garantisce che non vengano trascurati punti lungo i battiscopa o intorno ai mobili.

Eureka ha anche potenziato la funzione di automanutenzione. FloorShine 880 offre un sistema autopulente con acqua calda a 100 °C per eliminare il grasso, seguito da un'asciugatura con aria calda a 75 °C per prevenire odori e muffa. Insieme, queste caratteristiche garantiscono una pulizia profonda, un lavaggio igienico e un'asciugatura rapida per un'esperienza senza problemi. Per aumentare ulteriormente la praticità, un modulo deodorante integrato nel serbatoio dell'acqua sporca aiuta a prevenire i cattivi odori, risolvendo i problemi di odori ricorrenti, comuni nelle lavapavimenti tradizionali.

Per una maggiore facilità d'uso, l'innovativo sistema Eureka Dual-Direction Self-Propelling è dotato di servomeccanismo per il movimento sia in avanti che all'indietro: una leggera spinta fa avanzare l'unità, mentre una leggera trazione la riporta indietro, semplificando e agevolando la pulizia.

Eureka FloorShine 880 sarà disponibile in Germania, Francia, Italia e Spagna a partire dal quarto trimestre del 2025, al prezzo consigliato al dettaglio di € 579.

*Le specifiche del prodotto, i dati dei test e i dati sulle prestazioni si basano su prove di laboratorio interne Eureka. *I risultati effettivi possono variare a seconda di fattori ambientali, condizioni di utilizzo e manutenzione. *Le date di disponibilità e i prezzi al dettaglio sono soggetti a modifiche in base al paese.

Informazioni su Eureka

Fondata nel 1909 a Detroit, Michigan, USA, Eureka® offre una linea completa di aspirapolvere – modelli verticali, a traino, a stelo, portatili, senza fili e robot. Da più di 100 anni Eureka continua a innovare e a portare sul mercato nuovi prodotti molto interessanti, il che ne ha fatto una marca familiare nell'America settentrionale e in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.eureka.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754493/Eureka_FloorShine_880.jpg

