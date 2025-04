I clienti Appian sfruttano appieno il potenziale dell'intelligenza artificiale integrandola nei processi aziendali

MILANO, 30 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) consente ai clienti di integrare l'intelligenza artificiale direttamente nei propri processi aziendali. Come Process Company, Appian ritiene che processi migliori siano essenziali per ottenere risultati aziendali migliori. L'IA ha il suo massimo impatto quando opera all'interno dei processi aziendali, acquisendo scopo, governance e responsabilità.

L'adozione dell'IA da parte dei clienti Appian è aumentata di 7,9 volte rispetto allo scorso anno, consentendo l'elaborazione di un numero maggiore di elementi tramite l'estrazione di documenti basata sull'IA. Inoltre, il 70% dei clienti Appian Cloud utilizza già l'IA – dall'assistenza IA nella modellazione dei processi agli agenti IA per applicazioni avanzate e integrate.

L'ultima versione della Piattaforma Appian consente ai clienti di integrare l'IA in qualsiasi interfaccia e potenziare così i propri processi dall'interno. I clienti Appian, tra cui Acclaim Autism, Century Fire Protection, Hitachi, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Texas e l'University of South Florida, stanno ottenendo risultati straordinari grazie a questo approccio incentrato sui processi.

Acclaim Autism cura bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Il loro processo manuale di accettazione dei pazienti per le cure comportava tempi di attesa fino a sei mesi. Con Appian, hanno ridotto i tempi di accettazione dell'83%. Acclaim Autism ha implementato l'IA di Appian in sole tre settimane per estrarre le informazioni diagnostiche da documenti medici non strutturati, assicurando che le informazioni mediche accurate fossero riportate correttamente per garantire la conformità e accelerare il processo di accettazione. Inoltre, grazie all'approccio privato di Appian all'IA, l'azienda rimane conforme alla normativa HIPAA e ad altri standard sulla privacy. Così, adesso è in grado di fornire cure più rapide ai pazienti che ne hanno bisogno.

Century Fire Protection contava su un team di persone che elaborava manualmente migliaia di fatture e conferme d'ordine, con conseguente frequente perdita degli incentivi per i pagamenti anticipati. Il team Customer Success di Appian ha creato un'applicazione per la contabilità fornitori che utilizza Appian AI per classificare automaticamente i documenti ed estrarre i dati. Questo nuovo approccio ha ridotto del 36% i tempi di elaborazione delle fatture e del 50% gli incentivi persi.

Hitachi, multinazionale con un portafoglio diversificato che spazia dai sistemi digitali all'energia, alla sanità e altro ancora, ha riconosciuto l'opportunità di ottimizzare i propri processi interni. Per migliorare ulteriormente il consolidamento dei dati, la visibilità delle vendite incrociate e la creazione di proposte di vendita convincenti, Hitachi ha stretto una partnership con Appian. Grazie a questa collaborazione, Hitachi garantisce al proprio sistema di intelligenza artificiale dati di alta qualità, unificando i sistemi, automatizzando le pipeline e accelerando lo sviluppo delle applicazioni. Il programma ha l'obiettivo di ridurre del 20% le spese operative, migliorare del 60% il time-to-market e aumentare la produttività delle vendite, modernizzando così le operazioni di vendita attraverso dati informati dall'intelligenza artificiale e dall'automazione dei processi.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Texas ha implementato un chatbot generativo basato sull'IA per semplificare il suo processo di procurement. Il chatbot Appian attinge ai dati interni per fornire ai responsabili degli acquisti accesso immediato alle informazioni normative e alle linee guida sulle procedure di appalto statali. Rendendo disponibili dati completi sugli acquisti a oltre 10.000 stakeholder, l'IA di Appian offre al DPS del Texas l'efficienza necessaria fornire un servizio ottimale alla comunità.

I tutor accademici dell'University of South Florida (USF) utilizzano l'IA di Appian per fornire agli studenti un supporto più rapido e personalizzato. I tutor interrogano il Data Fabric dell'USF tramite un chatbot generativo basato sull'IA che risponde alle domande sulle pratiche degli studenti e genera agende per gli incontri, piani d'azione ed e-mail di follow-up. L'intelligenza artificiale di Appian consente ai tutor di risparmiare tempo nella preparazione dei colloqui di 30 minuti, che possono così dedicare agli studenti. L'USF ha implementato Appian in meno di due mesi per i tutor che seguono fino a 50.000 studenti all'anno.

"L'IA è più efficace quando è integrata nei processi, non quando opera in modo isolato", ha commentato Randy Guard, Chief Marketing Officer di Appian. "I nostri clienti stanno dimostrando che l'integrazione degli agenti IA nei processi ottimizza le operazioni, migliora la precisione e accelera i risultati, sfruttando appieno il potenziale dell'IA in modo controllato e responsabile".

I processi sono più efficaci con l'IA e l'IA è più efficace nei processi.

Per saperne di più: IA e la trasformazione dei processi.

