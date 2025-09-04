Il Beverage Forum Europe svela la rosa dei migliori

LOS ANGELES, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- The Beverage Forum Europe, l'attesissima espansione transatlantica del principale raduno statunitense del settore del beverage, ha annunciato oggi un formidabile elenco di partecipanti e relatori confermati per il suo evento inaugurale, che si terrà all'Indigo at The O2 di Londra, dal 7 all'8 ottobre 2025.

Questo forum iconico, che promette di svelare il futuro del beverage in Europa, offrirà opportunità uniche ai marchi che mirano a sfondare in America e a quelli pronti a conquistare il mercato europeo. Con la conferma della presenza dei giganti della vendita al dettaglio statunitensi, tra cui Walmart e Albertsons Companies, e dei grandi nomi europei, tra cui Aldi, Tesco, Ocado e Carrefour. Questa convergenza senza precedenti offre opportunità di coinvolgimento diretto con acquirenti chiave e decisori da entrambe le sponde dell'Atlantico.

A loro si uniranno i leader mondiali delle bevande The Coca-Cola Company e Diageo. Con portafogli composti ciascuno da oltre 200 marchi amati, questi nomi noti vantano una competenza senza pari nel plasmare le preferenze dei consumatori e nel guidare la leadership di mercato.

Sarà presente anche il rivenditore online TikTok Shop, per i marchi che vogliono sfumare i confini tra intrattenimento e shopping così da raggiungere un nuovo pubblico.

È stato confermato che sul palco salirà un cast eterogeneo di leader del settore, creator celebri e visionari imprenditori. Tra i relatori: Jonas Tåhlin, Presidente di Spirit Brands presso LVMH; Olivia Ferdi, co-fondatrice del marchio di bevande alla CBD TRIP; Charlie Morgan, co-fondatore di Au Vodka; Simon Squibb, investitore, imprenditore e fondatore di HelpBnk; Aitch, co-fondatore del marchio di bevande gassate SYPS; Vikkstar, YouTuber britannico e membro di The Sidemen (il più grande collettivo YouTube d'Europa) e partner di SIDES Coffee; Chris Williamson, co-fondatore del marchio di energia nootropica Neutonic; e Bill Shufelt, co-fondatore di Athletic Brewing Co. Queste voci pioniere sono in prima linea nell'innovazione del settore beverage, nella creazione di marchi guidati dai creator e nell'innovazione del mercato.

Danny Stepper, CEO e produttore esecutivo di The Beverage Forum, ha dichiarato: "Il settore del beverage sta attraversando un periodo di trasformazione senza precedenti, con marchi guidati da creator e preferenze dei consumatori in continua evoluzione a dettare il ritmo. Il Beverage Forum Europe fornisce l'intelligence strategica e le opportunità di networking essenziali per orientarsi e capitalizzare questi cambiamenti dinamici a livello globale. L'entusiasmo dei leader del mercato statunitense ed europeo è un chiaro indicatore dell'immenso valore che questo forum offrirà".

I biglietti sono ora disponibili https://beverageforum.com/2025-london/

Note per i redattori: È possibile organizzare interviste con il CEO e produttore esecutivo Danny Stepper, con il COO Dino Sarti e con il co-produttore Danny Wright.

Immagine su richiesta - didascalia: L'attore Tom Holland, co-fondatore del marchio di birra analcolica BERO, e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, co-fondatore del distillato analcolico di agave blu Almave, sono ritratti quest'anno al Beverage Forum U.S. con il CEO e produttore esecutivo del Beverage Forum Europe, Danny Stepper.

Per ulteriori informazioni, richieste di interviste o immagini, contattare: press@beverageforum.com

Informazioni sul Beverage Forum: Il Beverage Forum è il principale incontro per i dirigenti senior del settore del beverage a livello mondiale. Con oltre trent'anni di successi negli Stati Uniti, il Beverage Forum offre una piattaforma esclusiva per promuovere relazioni, condividere insight strategici e promuovere l'innovazione per orientarsi nel panorama globale delle settore, in continua evoluzione. Il Beverage Forum Europe rappresenta l'espansione inaugurale dell'evento nel mercato europeo.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2760168/The_Beverage_Forum_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.