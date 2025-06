IL MAIDO A LIMA È IL NO.1 DELLA CLASSIFICA THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS 2025

TORINO, Italia, 19 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Il mondo della gastronomia si è dato appuntamento questa sera a Torino, nel cuore del Piemonte, per celebrare The World's 50 Best Restaurants 2025, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna, con il ristorante Maido di Lima eletto The World's Best Restaurant. La cerimonia, tenutasi al Lingotto Fiere, premia l'eccellenza gastronomica di 22 regioni in cinque continenti, con 10 nuovi ingressi nella classifica 1-50.

Il Maido, rinomato ristorante Nikkei guidato dallo chef e proprietario Mitsuharu 'Micha' Tsumura, sale dal No.5 nel 2024 al primo posto. Conosciuto per coniugare la meticolosa tecnica giapponese e i vivaci ingredienti peruviani, il Maido propone un menu degustazione in più portate, ispirato alla stagionalità e alla narrazione culturale. Dal caloroso saluto 'Maido!' fino all'ultima portata, l'esperienza riflette più di 15 anni di innovazione e passione. È seguito in classifica dall'Asador Etxebarri (No.2) ad Atxondo, Spagna, e dal Quintonil (No.3) a Città del Messico.

Qui la lista completa 1-50.

William Drew, Direttore dei Contenuti per The World's 50 Best Restaurants, commenta: "È con grande piacere che annunciamo il Maido come The World's Best Restaurant 2025, sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna. Chef Micha e il suo team offrono un'esperienza culinaria indimenticabile, che unisce tradizione e creatività all'avanguardia. La lista di quest'anno celebra l'incredibile ricchezza di talento gastronomico, sottolineando il crescente apprezzamento globale per la varietà, la creatività e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità."

Albert Adrià, chef e proprietario di Enigma (No.34), si aggiudica l'Estrella Damm Chefs' Choice Award 2025, l'unico premio assegnato dai colleghi chef. Massimo Bottura e Lara Gilmore, il visionario duo dietro l'Osteria Francescana, riceve il Woodford Reserve Icon Award per l'innovazione culinaria e i significativi progetti sociali.

Maxime Frédéric, di Cheval Blanc Paris e Plénitude (No.14), è nominato The World's Best Pastry Chef 2025, sponsorizzato da Sosa, mentre Mohamed Benabdallah dell'Asador Etxebarri si aggiudica The World's Best Sommelier Award per la sua straordinaria conoscenza del vino e maestria negli abbinamenti.

Il Potong a Bangkok (No.13) conquista l'Highest New Entry Award 2025, mentre l'Ikoyi di Londra (No.15) riceve l'Highest Climber Award 2025, sponsorizzato da Lee Kum Kee. Il Celele a Cartagena (No.48) vince il Sustainable Restaurant Award per il suo impegno verso la biodiversità e il patrimonio regionale.

Angélica Ortiz, aspirante chef colombiana, vince la 50 Best Restaurants Scholarship, in collaborazione con Parmigiano Reggiano.

Centro media: https://mediacentre.theworlds50best.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2715143/50_Best.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/2711787/50_Best.pdfLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2702158/50_Best_Restaurants_2025_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-maido-a-lima-e-il-no1-della-classifica-the-worlds-50-best-restaurants-2025-302486679.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.