Il Ministero dell'istruzione brasiliano, l'UNESCO e Huawei lanciano i progetti di trasformazione digitale Open Schools a Bahia e Pará

SAN PAOLO, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il Ministero dell'istruzione brasiliano, l'UNESCO e Huawei hanno lanciato i progetti pilota "Scuole aperte e tecnologiche per tutti" a Bahia e Pará.

Ponendo particolare attenzione all'educazione digitale verde e al raggiungimento delle regioni svantaggiate, il progetto fornirà alle scuole:

Con il supporto dei dipartimenti statali dell'istruzione di Bahia e Pará e nell'ambito dell'iniziativa di inclusione digitale TECH4ALL di Huawei, il progetto creerà anche due centri di formazione per insegnanti che copriranno le regioni del nord e del nordest del Brasile. Sotto la guida del Laboratorio di creatività e innovazione per l'istruzione di base (LabCrie), i due centri dovrebbero essere completati entro la fine del 2025.

"Questa iniziativa dimostra come la connettività, gli strumenti digitali e la formazione degli insegnanti possano migliorare gli spazi di apprendimento. Non si tratta solo di utilizzare la tecnologia, ma di integrarla in modo decisivo, creativo e sostenibile, preparando le nostre scuole, i nostri educatori e i nostri studenti alle sfide di oggi e di domani", ha affermato Iuri Rubim, direttore generale dell'Istituto Anísio Teixeira del Dipartimento dell'Istruzione dello Stato di Bahia.

In linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 delle Nazioni Unite e ora nella sua seconda fase, il progetto Open Schools mira a creare sistemi educativi resilienti che supportino le politiche educative nazionali, sostengano la trasformazione digitale del settore dell'istruzione ed rendano l'istruzione digitale accessibile in modo equo.

"Riteniamo che questa iniziativa sia fondamentale per promuovere la digitalizzazione dell'istruzione in Brasile. Fungerà da catalizzatore per preparare la società alla trasformazione digitale, garantendo che il futuro sia costruito con maggiore innovazione ed equità per tutti", ha affermato Rafael Herdy, educatore e coordinatore tecnologico presso il Dipartimento dell'istruzione dello stato del Pará.

La formazione degli insegnanti si concentrerà sui docenti delle scuole medie e superiori nell'ambito dell'educazione digitale verde e intelligenza artificiale. Erogato tramite la piattaforma di apprendimento virtuale AVAMEC del Ministero dell'istruzione, il programma di formazione andrà a favore di 1.000 insegnanti e studenti delle scuole pubbliche di Jequié e Breves.

"L'UNESCO è consapevole che nessuno schermo potrà mai sostituire un insegnante, ma crediamo nell'enorme potenziale della tecnologia nell'istruzione per costruire un futuro più inclusivo e sostenibile", ha affermato Maria Rehder, responsabile del progetto UNESCO in Brasile. "L'iniziativa rappresenta un passo avanti nell'integrazione tra tecnologia e istruzione. Svilupperemo metodologie in ambito dell'istruzione digitale verde e dell'intelligenza artificiale basate sul dialogo con gli stessi educatori."

Il progetto mira inoltre a rafforzare le politiche pubbliche del Brasile per l'istruzione digitale, tra cui lo sviluppo di linee guida nazionali per l'istruzione digitale verde che comprenda piattaforme nazionali potenziate, la connessione delle scuole, la costruzione di infrastrutture tecnologiche sostenibili e la formazione degli insegnanti sull'intelligenza artificiale.

"Open Schools riflette l'impegno di Huawei nel democratizzare l'accesso alla tecnologia e nel costruire un futuro digitale più inclusivo", ha affermato Elise Machado, coordinatrice degli affari governativi di Huawei Brasile. "Crediamo che l'inclusione digitale inizi con l'istruzione. Progetti come questo coniugano innovazione, sostenibilità e sviluppo umano, con un impatto diretto sulle comunità di regioni storicamente svantaggiate."

Oltre al Brasile, i progetti Open Schools di seconda fase sono attualmente in corso anche in Egitto e Thailandia. La fase I si è svolta dal 2020 al 2024 in Egitto, Etiopia e Ghana.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2770933/Students_and_teachers_from_Breves_Public_School__Par__State__Brazil___Photo_credit__Huawei.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.