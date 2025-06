JONATHAN BAILEY VA 'OFF SCRIPT' IN ITALIA CON MARTINI®

Insieme all'iconico brand italiano di aperitivi, l'attore invita a riscoprire un'estate fuori dagli schemi

MILANO, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- In una nuova e audace collaborazione, il celebre attore Jonathan Bailey e l'iconico brand italiano di aperitivi MARTINI® uniscono le forze per invitare il pubblico a rompere la routine e scegliere un percorso fuori dal comune. Con questa collaborazione, MARTINI® e l'attore britannico invitano tutti a vivere un'estate 'Off Script', fatta di scelte spontanee, momenti autentici e brindisi con uno spritz alle piccole gioie che nascono fuori programma.

Una nuova ricerca condotta da MARTINI® rivela che l'appello di Bailey colpisce nel segno: il 62% delle persone ammette che le proprie scelte quotidiane – dalle mete per le vacanze ai programmi sociali e fino alla solita ordinazione al bar – siano diventate ripetitive o prevedibili. Con il 65% degli intervistati decisi a vivere un'estate all'insegna della 'spontaneità intenzionale', MARTINI® e Bailey si fanno promotori di una stagione all'insegna del gioco, della scoperta e della spontaneità. In un mondo sempre più costruito e omologato, questa è un'opportunità per scegliere in modo diverso – trasformando le decisioni di ogni giorno in occasioni di ispirazione e meraviglia.

Ripreso nel soleggiato Sud Italia durante una rara pausa nella sua agenda fitta di impegni – in un luogo del cuore in cui torna ogni anno – Jonathan Bailey lascia da parte i suoi personaggi scritti nei minimi dettagli e i ruoli cult del grande schermo per abbracciare un'estate all'insegna della spontaneità, dello stile italiano e di MARTINI® spritz. Lungo il percorso, invita con leggerezza il mondo a provare qualcosa di diverso e a scoprire la gioia di andare 'Off Script', ovvero ad uscire fuori dagli schemi.

"Andare 'Off Script' è il modo migliore per lasciare spazio al divertimento e a nuove esperienze - racconta Bailey - I momenti non programmati finiscono sempre per essere i più indimenticabili. Quest'estate invito tutti a fare un respiro, a buttarsi e a cambiare rotta per lasciarsi andare. Vivere un po' diversamente… con un MARTINI Spritz in mano, naturalmente".

Seguendo la scia delle sue collaborazioni dal fascino cinematografico, MARTINI® elegge Jonathan Bailey come volto dell'estate: il nuovo 'MARTINI® Man', con al suo fianco il suo perfetto co-protagonista, il MARTINI® Spritz. Negli ultimi anni, il trend degli spritz ha conosciuto una crescita straordinaria (8% anno su anno), diventando rapidamente un classico irrinunciabile dei cocktail estivi a livello globale. MARTINI® Spritz si presenta come un'alternativa audace per chi desidera provare qualcosa di nuovo.

Fresco, brillante ed estremamente elegante, il perfetto MARTINI® Bianco Spritz si prepara in tre semplici passaggi: 3 parti di MARTINI® Prosecco, 2 parti di MARTINI® Bianco e 1 parte di soda in un calice da spritz colmo di ghiaccio. Basta poi mescolare delicatamente e guarnire con una fetta di limone, un ciuffo di menta e alcune fettine di fragola. Il risultato? Uno spritz armonioso, con delicate note di vaniglia e agrumi, pronto a diventare il drink imperdibile dell'estate.

I fan potranno brindare come Jonathan Bailey nelle proprie città e vivere l'aperitivo all'italiana grazie a TERRAZZA MARTINI – una nuova experience itinerante che porterà l'atmosfera unica del brand in oltre 30 location 'Off Script' tra rooftop, bar e piazze in tutta Europa – tra cui Barcellona, Berlino, Milano, Noto, Forte dei Marmi, Madrid e Anversa.

Con l'arrivo di Jonathan come nuovo 'MARTINI® Man' dell'estate, il tour europeo di TERRAZZA MARTINI e il MARTINI® Bianco Spritz al centro della scena, l'estate 'Off Script' con MARTINI® ha ufficialmente inizio – e l'invito è aperto a tutti.

Come preparare MARTINI® Bianco Spritz

Ingredienti:

Preparazione:

Siate responsabili: non bevete prima o durante la guida

MARTINI E IL PROPRIO TRADE DRESS SONO MARCHI REGISTRATI

Video - https://www.youtube.com/watch?v=dMNORA8-8BQPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2717993/MARTINI_Off_Script_Jonathan_Bailey.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2718033/Martini_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/jonathan-bailey-va-off-script-in-italia-con-martini-302490802.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.