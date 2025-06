"Scum". "Feccia". Donald Trump, al vertice Nato all'Aja, attacca i giornalisti che mettono in dubbio l'esito degli attacchi portati dagli Stati Uniti contro i siti nucleari dell'Iran. Per il presidente americano, i raid della notte tra sabato e domenica hanno prodotto "l'annientamento" di Fordow, Natanz e Isfahan. Diverse testate - in particolare Cnn e New York Times - sulla base di informazioni di intelligence hanno messo in dubbio il risultato 'definitivo' degli attacchi: il programma nucleare iraniano sarebbe stato rallentato ma non distrutto. "Tra i giornalisti c'è la feccia", dice Trump, ribadendo che l'attacco è stato un'operazione "geniale".