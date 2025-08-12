La tennista azzurra ha superato la statunitense nel terzo turno del Masters 1000
Jasmine Paolini vola agli ottavi di Cincinnati. La tennista azzurra ha battuto oggi, martedì 12 agosto, la statunitense Ashlyn Krueger in due set con il punteggio di 7-6 (2), 6-1 nel terzo turno del Masters 1000 americano. Dopo un primo set molto equilibrato, in cui Paolini non è riuscita a esprimere il suo miglior tennis, l’azzurra si è sciolta nel secondo, facendo valere il netto divario tecnico con l’avversaria
Agli ottavi di finale di Cincinnati Paolini sfiderà la ceca Barbora Krejcikova.