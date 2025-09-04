Lanciata in Europa la carta Bybit, con un cashback impareggiabile del 20%

VIENNA, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit EU, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, annuncia oggi il lancio ufficiale della Bybit Card nello Spazio economico europeo (SEE), che segna la nuova era della comodità delle criptovalute nella vita di tutti i giorni.

Per festeggiare questo importante risultato, i nuovi utenti che inoltreranno domanda a settembre potranno usufruire di un esclusivo cashback del 20% su tutte le spese idonee effettuate con la carta Bybit. È una speciale campagna di benvenuto che sottolinea l'impegno di Bybit EU nel promuovere l'adozione delle criptovalute in Europa, consentendo agli utenti di spendere senza problemi i propri asset digitali presso milioni di commercianti in tutto il mondo.

"Ci sono mesi talmente ricchi di eventi da sembrare decenni; il settore degli asset digitali sta vivendo un momento simile, grazie alla crescente chiarezza normativa e alla maggior adozione istituzionale e popolare", ha affermato Mazurka Zeng, CEO di Bybit EU. "Con la Bybit Card, siamo entusiasti di offrire agli utenti europei un modo affidabile, sicuro e gratificante per integrare le criptovalute nella vita di tutti i giorni. Possedendo una delle nostre carte, i membri della community diventano proprietari di un pezzo di storia delle criptovalute in divenire".

Offerte di lancio esclusive - settembre 2025

Caratteristiche principali della carta Bybit

Con oltre 2 milioni di carte emesse in tutto il mondo, la Bybit Card è già diventata una soluzione di pagamento affidabile per gli utenti di criptovalute. Il suo lancio in Europa rappresenta un passo fondamentale nella missione di Bybit: offrire la libertà finanziaria basata sulle criptovalute a un vasto pubblico, nel rispetto del chiaro quadro normativo dell'UE.

La promozione è valida per tutto il mese di settembre, con disponbilità in base all'ordine di prenotazione. Si applicano termini e condizioni. Per i dettagli sull'idoneità e sulle potenziali restrizioni visita il sito Bybit.eu

*Esclusione di responsabilità: la carta non è disponibile in Croazia, Irlanda, Romania o Norvegia. La promozione cashback non può essere sponsorizzata in Austria.

Informazioni su Bybit EU

Bybit EU GmbH è la nuova entità europea, dedicata a servire i clienti nello Spazio economico europeo (SEE*) ad eccezione di Malta, tramite la piattaforma Bybit.eu. Gestito da Bybit EU GmbH, fornitore di servizi di criptovalute (CASP) autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), Bybit EU fornisce servizi completamente regolamentati, tra cui prodotti di custodia, scambio e premi per criptovalute e molto altro, nel pieno rispetto delle normative europee per la tutela degli investitori e l'integrità del mercato.

Bybit EU GmbH è un fornitore di servizi di criptovalute autorizzato ai sensi del regolamento sui mercati delle criptovalute (MiCA), autorizzato a offrire i seguenti servizi ai residenti dello Spazio economico europeo (ad eccezione di Malta):

Bybit EU GmbH non è il gestore di una piattaforma di trading per criptovalute e non fornisce consulenza in materia di investimenti.

Dichiarazione di non responsabilità: il presente comunicato stampa è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce una consulenza di investimento né un'offerta di acquisto o vendita di asset digitali. I prodotti e i servizi qui menzionati sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili nelle giurisdizioni competenti e potrebbero non essere disponibili in alcune regioni. In quanto exchange centralizzato, Bybit EU può offrire determinati prodotti, tra cui lo staking, che operano su base off-chain, in cui gli asset degli utenti sono detenute da Bybit EU e le ricompense vengono calcolate e distribuite internamente senza registrare le transazioni sulla blockchain. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Gli utenti devono valutare attentamente tutti i rischi prima di partecipare a qualsiasi attività correlata agli asset digitali.

