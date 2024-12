L'Autorità saudita per il turismo: "Saudi, Welcome to Arabia" si prepara ad accogliere il mondo per la FIFA World Cup™ 2034

RIYADH, Arabia Saudita, 12 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Successivamente all'annuncio ufficiale di oggi, dell'Arabia Saudita come Paese ospitante della FIFA World Cup™ 2034 Saudi, Welcome to Arabia, il brand di destinazione ufficiale dell'Autorità saudita per il turismo (STA), è lieto di accogliere gli appassionati di calcio di tutto il mondo affinché possano sperimentare la calorosa ospitalità e la vivace cultura del cuore dell'Arabia.

"Siamo entusiasti di ospitare il più grande evento sportivo al mondo", afferma il Ceo dell'Autorità per il turismo saudita, Fahd Hamidaddin. "L'Arabia Saudita ha accolto oltre 100 milioni di visitatori nel 2023 e siamo la destinazione turistica in più rapida crescita nel G20. In quanto cuore dell'Arabia, guardiamo con soddisfazione all'opportunità di accogliere i visitatori che vorranno scoprire il nostro splendido Paese e l'ampiezza delle sue meraviglie: dalle montagne dell'Aseer alle scintillanti acque del Mar Rosso saudita, alle vaste dune, il nostro patrimonio umano e naturale stupirà e ispirerà. Il nostro dinamico settore turistico garantisce ai visitatori un'esperienza impeccabile sotto tutti i punti di vista e invitiamo il mondo a vivere subito la magia dell'Arabia Saudita. Che si ricerchi adrenalina, cultura o relax, una visita prima della Coppa del Mondo offrirà un assaggio dell'Arabia Saudita e della nostra famosa ospitalità, dove, con i cuori aperti, invitiamo tutti a provare il più caloroso dei benvenuti sauditi."

La FIFA World Cup™ 2034 rappresenta la prima volta che il torneo a 48 squadre sarà ospitato da un unico paese. Le città ospitanti dell'Arabia Saudita sono Riyadh, che unisce l'intrattenimento moderno ai tesori storici di Diriyah; Jeddah, che mette in mostra lo scintillante Mar Rosso e Al Balad, il fascino della storica Jeddah; Al Khobar, con spiagge tranquille e monumenti culturali; Abha, con i suoi paesaggi lussureggianti e le attività avventurose; e NEOM, con le sue innovazioni futuristiche. Tutte le città ospitanti sono pronte ad affascinare gli appassionati di calcio con stadi all'avanguardia, servizi di prima classe, vivaci festival per i tifosi e una vasta gamma di esperienze culturali.

Per celebrare la candidatura saudita per la FIFA World Cup™ 2034, la STA ha organizzato vivaci attività in loco in importanti località internazionali, come Piccadilly Circus a Londra e l'iconica fontana del Dubai Mall, con flash mob sauditi che hanno messo in mostra la ricca cultura del Paese e evidenziato le destinazioni che ospiteranno le partite. A livello nazionale, le celebrazioni si sono svolte in cinque luoghi iconici: il Palazzo di Salwa, la storica Jeddah, Hegra, Rijal Almaa e Ithra invitano il pubblico a unirsi e commemorare questa storica pietra miliare. La STA ha inoltre lanciato un cortometraggio per dare il benvenuto e invitare il mondo a sperimentare il calore e la meraviglia dell'Arabia Saudita, incarnando la gioia, l'orgoglio e l'entusiasmo percepiti in tutta la nazione.

Grazie a una base di appassionati di calcio e a un numero crescente di eventi sportivi di livello mondiale ospitati nel paese, l'Arabia Saudita condivide la sua leggendaria tradizione e la vivace cultura con il mondo. Dagli splendidi paesaggi del Mar Rosso saudita, con i suoi 1.800 km di costa incontaminata, le ampie dune del deserto e i cañón, alle meraviglie storiche di Al-Ula, dove il patrimonio incontra la natura, al centro cosmopolita costiero di Jeddah, dove il moderno e il tradizionale si fondono magnificamente, fino al fermento e all'emozione della capitale Riyadh, i visitatori possono esplorare una terra ricca di cultura, storia ed esperienze mozzafiato in questa destinazione aperta tutto l'anno.

La STA collabora con i partner dell'intero ecosistema turistico per garantire a tutti i visitatori un'esperienza piacevole e senza intoppi. Ciò include migliori collegamenti aerei, procedure relative al visto semplificate e un'ampia gamma di opzioni di alloggio adatte a budget e preferenze diversi. Concentrandosi sulla sostenibilità e sull'accessibilità, l'Arabia Saudita si impegna a realizzare un torneo che celebri lo spirito del calcio e lasci un'eredità positiva per le prossime generazioni.

Informazioni su Saudi, Welcome to Arabia

Saudi, Welcome to Arabia è un vivace brand di beni di consumo che si propone di condividere l'Arabia Saudita con il mondo e di invitare i viaggiatori a esplorare tutto ciò che il Paese ha da offrire. Il ruolo del brand è promuovere l'industria turistica del paese attraverso campagne di sensibilizzazione e fornire una gamma completa di informazioni e risorse ai viaggiatori, per aiutarli a pianificare e a godersi viaggi indimenticabili. L'Arabia Saudita, cuore dell'Arabia, è la destinazione in più rapida crescita al mondo e rappresenta la nuova meta più elettrizzante in ogni momento dell'anno.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2578940/The_Saudi_Tourism_Authority.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lautorita-saudita-per-il-turismo-saudi-welcome-to-arabia-si-prepara-ad-accogliere-il-mondo-per-la-fifa-world-cup-2034-302330558.html