Lexar all'IFA 2025: Laboratori per Creatori e Prodotti in Evidenza

BERLINO, 5 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Lexar, leader globale nelle soluzioni di memoria flash, presenterà le sue soluzioni dal 5 al 9 settembre 2025 all'IFA nel Padiglione 20, Stand 101. Il programma è progettato per i creatori di contenuti e presenta una panoramica delle soluzioni di prodotto selezionate. Sotto il motto dell'IFA "Fai il backup per il futuro", Lexar sottolinea non solo i vantaggi tecnici dei suoi prodotti, ma mette in risalto la creatività attraverso laboratori pratici e sessioni dal vivo.

Punti Salienti del Programma per i Creatori

Maggiori informazioni sulle sessioni possono essere trovate nel programma ufficiale dell'IFA su ifa-berlin.com.

Prodotti in Evidenza allo Stand

Particolare attenzione sarà riservata al Lexar TouchLock Portable SSD, che sarà presentato al grande pubblico per la prima volta all'IFA. Questa unità può essere sbloccata utilizzando uno smartphone abilitato NFC e presenta crittografia hardware per proteggere i dati sensibili. Con velocità di lettura fino a 430 MB/s e velocità di scrittura fino a 400 MB/s, insieme a caratteristiche come resistenza a cadute fino a due metri e compatibilità con MagSafe, questo SSD è destinato a utenti che danno priorità alla sicurezza e all'uso mobile.

Inoltre, Lexar mostrerà il microSD Express PLAY PRO con capacità di 1 TB, il NM1090 PRO SSD e il Professional Go Portable SSD con hub, che supporta la ripresa mobile con connettività USB-C aggiuntiva.

Un altro punto saliente è l'app Lexar (download), la cui funzione principale è il backup automatico di foto (incluse le Live Photos) e video. È compatibile con tutti gli SSD portatili Lexar e funziona sia con dispositivi iOS che Android.

Attività Interattive per i Visitatori

Presso lo stand di Lexar si svolgeranno varie attività interattive, tra cui una sfida di memoria, una gioco di gratta e vinci con premi immediati e una estrazione a premi di tre giorni con premi come una Nintendo Switch 2, una PlayStation 5 e un DJI Pocket 3.

Ci Vediamo all'IFA

Lexar invita i visitatori a unirsi a loro al Padiglione 20-101 dal 5 al 9 settembre 2025 per partecipare alle sessioni per creatori ed esplorare le soluzioni di archiviazione in evidenza.

Informazioni su Lexar:

Da oltre 29 anni, Lexar è considerata un marchio globale leader nelle soluzioni di memoria. La nostra gamma premiata include schede di memoria, unità Flash USB, lettori di schede, unità a stato solido e DRAM. Con così tante opzioni, è facile trovare la soluzione Lexar giusta per le tue esigenze. Per ulteriori informazioni, visita lexar.com e seguici su Instagram, Facebook, X e LinkedIn.

Contatto Stampa: lexarbm@lexar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762132/2025IFA_KV.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2498763/Lexar_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.