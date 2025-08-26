L'intelligenza artificiale di Lunit supporta ora lo screening del cancro per oltre il 14% della popolazione italiana attraverso il sistema sanitario pubblico

Con implementazioni nelle regioni Lazio, Lombardia e Veneto, Lunit rafforza la sua presenza in uno dei più grandi sistemi sanitari pubblici d'Europa

SEOUL, Corea del Sud, 26 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Lunit (KRX:328130.KQ), fornitore leader di intelligenza artificiale per la diagnosi e la terapia del cancro, ha annunciato oggi un'importante espansione della sua presenza nel sistema sanitario pubblico italiano. A giugno 2025, più di 10 Aziende Sanitarie Locali, comunemente note come ASL, utilizzano le soluzioni di intelligenza artificiale di Lunit per migliorare lo screening del cancro e ottimizzare il flusso di lavoro di imaging. Queste ASL servono complessivamente una popolazione di oltre 8,5 milioni di persone, pari a circa il 14% della popolazione totale italiana.

Le implementazioni interessano diverse regioni, tra cui Lazio, Lombardia e Veneto, tre delle aree più popolose e con la maggiore richiesta del Paese. Le soluzioni di intelligenza artificiale di Lunit, Lunit INSIGHT MMG per la mammografia e Lunit INSIGHT CXR per la radiografia del torace, sono attualmente utilizzate per aiutare i radiologi a rilevare anomalie al seno e ai polmoni con maggiore rapidità e precisione.

L'Italia rappresenta uno dei principali mercati europei in cui l'intelligenza artificiale viene adottata su larga scala nella sanità pubblica, dimostrando come sia possibile raggiungere un'implementazione su un'ampia porzione di popolazione. La crescente adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale di Lunit all'interno di questo sistema segna una pietra miliare fondamentale nell'applicazione pratica dell'intelligenza artificiale nel mondo reale.

"Raggiungere una scala significativa in un contesto sanitario nazionalizzato non è un'impresa facile", ha affermato Brandon Suh, CEO di Lunit. "Il nostro lavoro in Italia dimostra come l'intelligenza artificiale possa essere integrata con successo nei programmi di screening pubblici e avere un impatto sull'assistenza sanitaria in un intero Paese, non solo in contesti pilota isolati".

L'intelligenza artificiale di Lunit è attualmente utilizzata in importanti regioni, tra cui Lazio (Roma), Lombardia (Milano) e Veneto (Venezia), con ASL selezionate come ASL Roma 2 e ULSS2 Marca Trevigiana che hanno implementato la soluzione nei flussi di lavoro. Queste implementazioni sono state realizzate in collaborazione con aziende globali di dispositivi medici, che hanno supportato un'integrazione perfetta nell'infrastruttura di imaging esistente.

L'iniziativa è destinata a continuare. Lunit prevede di stipulare ulteriori accordi con le ASL che copriranno circa 4 milioni di residenti in più entro dicembre 2025. Al completamento dell'implementazione, l'intelligenza artificiale di Lunit aiuterà a supportare la diagnostica per circa il 20% dell'intera popolazione italiana, una portata raramente raggiunta da qualsiasi fornitore di intelligenza artificiale medica in Europa.

Questo progresso rafforza la più ampia strategia europea di Lunit, in cui l'azienda svolge un ruolo di primo piano nel promuovere l'adozione dell'intelligenza artificiale nei sistemi sanitari pubblici. Integrando l'intelligenza artificiale nelle iniziative di screening a livello di popolazione, Lunit mira a colmare il divario tra innovazione tecnologica ed equo accesso alla diagnosi precoce del cancro.

Informazioni su Lunit

Fondata nel 2013, Lunit (KRX:328130.KQ) è leader mondiale nell'intelligenza artificiale per la diagnosi e la terapia del cancro. Con la missione di sconfiggere il cancro attraverso l'intelligenza artificiale, Lunit sviluppa soluzioni basate sull'IA per l'imaging medico e l'analisi dei biomarcatori, per consentire diagnosi precise e trattamenti personalizzati. La suite Lunit INSIGHT di Lunit, approvata dalla FDA, supporta lo screening del cancro in oltre 4.800 istituti medici in più di 55 paesi. Gli studi clinici di Lunit sono stati pubblicati su riviste di alto livello, tra cui The Lancet Digital Health e Journal of Clinical Oncology, e presentati in importanti conferenze come ASCO e RSNA. Con sede a Seul e uffici in tutto il mondo, Lunit è impegnata nella lotta mondiale contro il cancro. Scopri di più su lunit.io.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2757984/Lunit_INSIGHT_MMG_part_a_regional_breast_cancer_screening_program.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1576401/Lunit_CI_Logo.jpg

