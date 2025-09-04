L'ultima release della Piattaforma Appian offre una AI "enterprise- ready"

MILANO, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN), la piattaforma leader per l'automazione dei processi con l'AI, ha annunciato oggi nuove funzionalità che aiutano le organizzazioni a lavorare in modo più intelligente con insight più rapidi, maggiore scalabilità e un accesso all'AI ancora più sicuro. Gli aggiornamenti chiave includono ricerca semantica intelligente alimentata dall'AI, disponibilità di Appian AI per ambienti self-managed e FedRAMP, scaling automatico del data fabric e report di Process HQ che si integrano direttamente nei siti.

Ricerca intelligente e disponibilità AILa smart search AI migliorata di Appian fornisce risultati basati sull'intento dell'utente, non solo su parole chiave. Le sue capacità semantiche, abbinate all'accesso a milioni di record di dati e documenti collegati dal data fabric di Appian, consentono di fornire risultati migliori e più precisi a supporto delle ricerche degli utenti, del matching di casi correlati e delle azioni degli agenti intelligenti.

Inoltre, tutte le funzionalità di Appian AI sono ora disponibili per ambienti self-managed e FedRAMP e assicurano a tutti i clienti il pieno accesso ad un'AI sicura di livello enterprise.

"Abbiamo migliorato i nostri processi di quotazione, sinistri e underwriting attraverso l'ottimizzazione dei processi alimentata dall'AI. Utilizzando Process HQ per identificare i colli di bottiglia e favorire un continuo miglioramento, in combinazione con le funzionalità di AI generativa di Appian, vedo enormi opportunità per continuare a perseguire i nostri obiettivi strategici", ha commentato Sheila Evans, Chief Product and Solutions Officer presso MagMutual.

Autoscaling del data fabric Il data fabric di Appian collega i dati provenienti da molti sistemi enterprise in un singolo modello sicuro. Con questa ultima release di Appian, i carichi di lavoro di query ad alto throughput ora si scalano automaticamente per supportare le aziende in crescita. L'autoscaling del data fabric ottimizza le prestazioni senza supporto amministrativo manuale, semplificando lo sviluppo e riducendo il rischio per casi d'uso ad alto volume.

In aggiunta, il nuovo caricamento asincrono delle interfacce aumenta la reattività delle applicazioni caricando i dati più lenti in background. Gli utenti ottengono così interazioni app più veloci, anche quando un'interfaccia è complessa o ricca di dati.

Reporting di Process HQCon gli ultimi miglioramenti di Process HQ, gli utenti possono ora incorporare report e dashboard direttamente in Appian Sites, rendendo più facile condividere insight senza lasciare il sito o doversi affidare al supporto IT. Questa release introduce anche report drill-down configurabili, permettendo agli utenti di esplorare i dati enterprise da molteplici angolazioni e accedere a insight più approfonditi con un singolo clic.

"Questa release rende più facile per tutte le organizzazioni sfruttare in modo sicuro un AI di livello enterprise", ha commentato Michael Beckley, CTO di Appian. "Stiamo fornendo AI dotata di guardrail e caratterizzata da trasparenza, senza compromettere sicurezza o controllo".

Appian è la piattaforma leader per l'automazione dei processi potenziata dall'AI, focalizzata sul miglioramento dei processi core che definiscono ogni aspetto delle attività delle aziende, da come operano a come servono i clienti e forniscono valore. Integrando l'intelligenza artificiale nei processi, Appian le dà uno scopo, governance e responsabilità, tutti elementi essenziali per creare vero valore. E questi ultimi miglioramenti rendono più facile che mai fornire valore con l'AI. Scopri come rendere l'AI parte dei tuoi processi.

Appian

Appian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

Segui Appian Italia: LinkedIn, X (Twitter)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2757585/Italian.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/5476116/Appian_Caption_2700px_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/lultima-release-della-piattaforma-appian-offre-una-ai-enterprise--ready-302538102.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.