OSL Group lancia OSL Pay: un nuovo gateway fiat di livello istituzionale per gli asset digitali

HONG KONG e MILANO, 29 aprile 2025 /PRNewswire/ -- OSL Group (863.HK), società quotata in borsa interamente dedicata alle criptovalute, ha annunciato oggi il lancio di OSL Pay, una nuova divisione aziendale dedicata a rivoluzionare l'infrastruttura di pagamento da fiat a crypto transfrontaliera. Il lancio rappresenta la prima fase del piano aziendale globale di OSL Pay, che inizierà con le capacità operative in Europa attraverso la registrazione OAM (equivalente a VASP) esistente in Italia, con lancio previsto per il secondo trimestre.

Favorire transizioni fluide tra economie fiat e cripto

OSL Pay fornisce alle istituzioni e ai clienti di vendita al dettaglio un'infrastruttura di pagamento sicura e ad alte prestazioni:

OSL Pay risponde alla grande esigenza di un trasferimento di valore transfrontaliero fluido tra i mercati tradizionali e quelli di risorse digitali. L'architettura unificata della piattaforma OSL consente a istituzioni finanziarie, borse e aziende di passare tra valute fiat e criptovalute con un'efficienza senza precedenti, appositamente progettata per operare in conformità con le normative dell'UE sui mercati delle criptovalute (MiCA) e con gli standard AML globali.

Kevin Cui, Direttore esecutivo e CEO di OSL Group, ha dichiarato: "OSL Pay rappresenta la naturale evoluzione della nostra offerta istituzionale. Proprio come siamo stati pionieri nel trading di asset digitali conformi in Asia, ora stiamo affrontando l'ultimo miglio dell'adozione delle criptovalute: la conversione fiat senza attriti. La nostra tecnologia garantisce il flusso libero di denaro oltreconfine e tra classi di asset, proprio come avviene per i dati su Internet, ma con le garanzie di conformità richieste dagli istituti finanziari".

OSL Group è lieto di nominare Teo Jing Wei a capo del lancio di OSL Pay. Esperto leader del settore fintech con oltre 20 anni di esperienza, Teo vanta un background di rilievo nella trasformazione digitale e nella consulenza per importanti istituti bancari. La sua esperienza comprende ruoli di leadership presso le principali borse di criptovalute, dove ha guidato lo sviluppo aziendale e le strategie normative a livello globale. La capacità unica di Teo di creare un ponte tra il sistema bancario tradizionale e il settore delle criptovalute lo pone nella posizione ideale per guidare l'innovazione in OSL Pay.

Teo Jing Wei, responsabile di OSL Pay, ha aggiunto: "Stiamo costruendo l'infrastruttura di pagamento per la prossima generazione del commercio digitale. Combinando la nostra competenza locale con la tecnologia blockchain di OSL, possiamo offrire a venditori e istituti finanziari un ponte tra i pagamenti tradizionali e quelli digitali".

Informazioni sul gruppo OSL

