Piramal Pharma Solutions supporta George Medicines nello sviluppo del suo nuovo farmaco per l'ipertensione, WIDAPLIK™ (telmisartan, amlodipina e indapamide)

MUMBAI, India, 29 agosto 2025 /PRNewswire/ -- George Medicines, una delle principali aziende biofarmaceutiche di fase avanzata, in partnership con Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione di prestigio a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione su contratto (CDMO) e un'impresa del gruppo Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) ha sviluppato WIDAPLIK, un nuovo farmaco per il trattamento dell'ipertensione nei pazienti adulti, impiegabile anche come terapia iniziale per abbassare la pressione sanguigna. La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha approvato WIDAPLIK il 6 giugno 2025.

WIDAPLIK è una combinazione in un'unica pillola di tre medicinali – telmisartan, amlodipina e indapamide – per il trattamento dell'ipertensione, sviluppata in tre dosaggi (10/1,25/0,625 mg, 20/2,5/1,25 mg e 40/5/2,5 mg), inclusi due dosaggi inferiori a quelli attualmente disponibili nelle combinazioni in un'unica pillola. Si tratta del primo e unico farmaco a tripla combinazione approvato dalla FDA per l'uso come terapia iniziale nei pazienti che potrebbero aver bisogno di più farmaci per raggiungere gli obiettivi relativi alla pressione sanguigna. Il suo approccio multimeccanismo e le dosi disponibili sono formulati per fornire i benefici di riduzione della pressione sanguigna di una terapia a tripla combinazione nelle fasi iniziali del percorso terapeutico, con il profilo di sicurezza consolidato dei suoi tre farmaci antipertensivi componenti.

WIDAPLIK riporta in un apposito riquadro un'avvertenza relativa alla tossicità fetale e deve essere interrotto non appena viene rilevata una gravidanza. Leggere le informazioni complete sulla prescrizione e le informazioni importanti sulla sicurezza, incluso l'avvertenza riportata nel riquadro per WIDAPLIK, qui.

George Medicines e Piramal Pharma Solutions hanno iniziato la loro collaborazione su WIDAPLIK a dicembre 2018, quando la formulazione è stata sviluppata presso il centro di sviluppo farmaceutico Piramal di Ahmedabad, in India. Nel giugno 2020 il progetto è stato trasferito allo stabilimento di produzione farmaceutica Piramal di Pithampur, in India, per la convalida e la produzione. Sfruttando il vasto know-how e la lunga esperienza di Piramal nello sviluppo di innovazioni, quest'anno George Medicines ha ottenuto l'approvazione della FDA per WIDAPLIK.

Il successo di questa iniziativa sottolinea i vantaggi dell'approccio integrato di Piramal allo sviluppo dei farmaci. Mettendo a frutto le competenze e le capacità specialistiche di ciascuna struttura coinvolta nel progetto, Piramal Pharma Solutions e George Medicines hanno sviluppato WIDAPLIK con notevole efficienza. Questo risultato consentirà ai pazienti di tutto il mondo di accedere a questo nuovo trattamento, promuovendo la missione di Piramal Pharma Solutions volta a ridurre il peso globale delle malattie.

"Questo risultato mette in luce il valore che Piramal Pharma Solutions offre ai clienti e ai pazienti che questi servono", spiega Peter DeYoung, amministratore delegato Piramal Global Pharma. "Guardiamo con fiducia all'opportunità di approfondire la nostra collaborazione con George Medicines, ampliando l'accesso a opzioni di trattamento trasformative come WIDAPLIK per sostenere la nostra missione e migliorare i risultati per i pazienti su scala globale".

"La nostra partnership strategica con Piramal Pharma Solutions ha rappresentato una parte importante del successo di WIDAPLIK fino ad oggi", aggiunge Mark Mallon, amministratore delegato George Medicines. "A livello globale, più di un miliardo di adulti soffrono di ipertensione, che rimane una delle principali cause di morte prematura in tutto il mondo. Grazie alla sua efficacia a tripla combinazione, alle varie opzioni di dosaggio, tra cui due dosi inferiori a quelle attualmente disponibili nelle combinazioni a una singola pillola, e al comprovato profilo di sicurezza, WIDAPLIK ha il potenziale per cambiare il paradigma del trattamento dell'ipertensione. Piramal Pharma Solutions è un partner eccellente per lo sviluppo e la produzione in questo programma, che apporta capacità e know-how e condivide il nostro impegno verso costo contenuto, accesso e qualità. Guardiamo con fiducia all'opportunità di proseguire la nostra solida partnership".

Piramal Pharma Solutions è orgogliosa di aver contribuito al raggiungimento di un traguardo importante da parte di George Medicines e auspica di continuare a collaborare con i suoi partner, puntando a fornire ulteriori trattamenti ai pazienti bisognosi in tutto il mondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

AVVERTENZA. WIDAPLIK™ può causare danni al feto se somministrato a donne in gravidanza. Se viene rilevata una gravidanza, interrompere l'assunzione di WIDAPLIK il prima possibile. I farmaci che agiscono direttamente sul sistema renina-angiotensina-aldosterone possono causare lesioni e morte al feto in via di sviluppo. Se si sta pianificando una gravidanza, consultarsi con il medico di fiducia su altri metodi per abbassare la pressione sanguigna.

Le Informazioni importanti sulla sicurezza non includono tutte le informazioni necessarie per usare WIDAPLIK in modo sicuro ed efficace.

Per ulteriori informazioni consultare le informazioni complete sulla prescrizione di WIDAPLIK allegate.

Per segnalare SOSPETTE REAZIONI AVVERSE contattare:

Informazioni su Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione per lo sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita del farmaco. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la ricerca farmaceutica, servizi di sviluppo di processi e prodotti farmaceutici, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici e forme farmaceutiche finite. Inoltre, offriamo servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi farmaceutici altamente potenti, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento/finitura sterile, prodotti e servizi peptidici e potenti medicinali solidi per uso orale. PPS offre inoltre servizi di sviluppo e produzione di farmaci biologici, tra cui vaccini e terapie geniche, resi possibili grazie alla società partner di Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Informazioni su Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA I BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati tramite i suoi 17* stabilimenti internazionali di sviluppo e produzione e una rete di distribuzione globale attiva in oltre 100 paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), un'organizzazione integrata di sviluppo e produzione su contratto; Piramal Critical Care (PCC), una complessa business unit di farmaci generici ospedalieri; e la business unit Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco per i consumatori e per il benessere. Inoltre una delle società associate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited – una joint venture tra Abbvie e PPL – si è affermata come una delle imprese principali nel settore farmaceutico indiano, specificamente nell'area della terapia oftalmologica. PPL inoltre detiene una partecipazione strategica di minoranza in Yapan Bio Private Limited, che opera nei segmenti dei prodotti biologici/bioterapeutici e dei vaccini.

Informazioni su George Medicines

George Medicines è un'azienda biofarmaceutica in fase avanzata che affronta un'importante esigenza insoddisfatta nel trattamento delle malattie cardiometaboliche con innovative combinazioni monodose di trattamenti esistenti, studiate per un equilibrio tra efficacia e sicurezza, con il potenziale di migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti. Le combinazioni multi-meccanismo e mono-pillola offrono il potenziale per apportare miglioramenti significativi nei risultati clinici nei disturbi cardiometabolici, tra cui l'ipertensione, che restano tra le principali cause di morte prematura e disabilità in tutto il mondo.

George Medicines è una società indipendente spin-off del George Institute for Global Health, uno dei principali istituti di ricerca medica al mondo, il cui focus è sulla lotta alle disuguaglianze sanitarie globali. È sostenuta da George Health, la divisione commerciale del George Institute, e da Brandon Capital, la principale società di venture capital nel settore delle scienze biologiche in Australia.

Per maggiori informazioni visitare www.george-medicines.com.

