Venezia 82, premio a Benedetta Porcaroli: la dedica alla Flotilla per Gaza

Serata finale della Mostra del Cinema, si parte dalla sezione Orizzonti

Benedetta Porcaroli - Ipa
Benedetta Porcaroli - Ipa
06 settembre 2025 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Serata finale della Mostra Internazionale del Cinema e al Lido di Venezia vengono assegnati i premi. Si parte dalla sezione Orizzonti. La giuria presieduta da Julia Ducournau e composta da Yuri Ancarani, Fernando Enrique Juan Lima, Shannon Murphy e RaMell Ross ha assegnato a Giacomo Covi, protagonista del film 'Un anno di scuola' di Laura Samani, il premio per la migliore interpretazione maschile e a Benedetta Porcaroli, protagonista del film 'Il rapimento di Arabella' di Carolina Cavalli, il premio per la miglior interpretazione femminile.

Nel ritirare il premio l'attrice ha voluto "dedicare questo premio con i miei colleghi che sono sulla Global Sumud Flotilla che ci ricordano che non è tutto finito e che c'è un motivo valido per alzarsi la mattina che si chiama umanità".

Tag
Mostra di Venezia Benedetta Porcaroli flotilla venezia 2025
