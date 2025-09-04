circle x black
SINBON rafforza la partnership strategica con Swobbee per far crescere la mobilità urbana sostenibile

04 settembre 2025 | 22.55
TAIPEI, 3 settembre 2025 /PRNewswire/ -- SINBON Electronics Co., Ltd., il principale integratore di sistemi elettronici, ha annunciato oggi di aver rafforzato la sua partnership strategica con l'azienda berlinese di tecnologia climatica Swobbee attraverso un investimento di minoranza. La collaborazione sottolinea l'impegno di entrambe le aziende nel promuovere la mobilità sostenibile e nell'accelerare la transizione verso un'economia di mercato più verde.

La partnership è nata da una serie di attività di standardizzazione internazionale in cui SINBON e Swobbee hanno unito le forze per promuovere soluzioni per le infrastrutture di ricarica con l'obiettivo comune di ridurre le emissioni di gas serra. Partendo da queste basi, l'investimento fornirà a Swobbee un accesso immediato alle capacità produttive globali di SINBON, ridefinendo la strategia di distribuzione internazionale dell'azienda. Allo stesso tempo, SINBON amplia il suo ruolo di fornitore di servizi completi, ampliando la gamma di soluzioni ingegneristiche e di connettività che offre nel settore della mobilità elettrica.

Insieme, SINBON e Swobbee mirano a portare conoscenza, competenza e creatività nel trasporto urbano dell'ultimo miglio attraverso un portafoglio di soluzioni infrastrutturali innovative e sicure per la sostituzione delle batterie. Le due aziende continueranno inoltre a partecipare a campagne e iniziative di standardizzazione che promuovono l'adozione di batterie intercambiabili come pilastro della mobilità sostenibile.

Non limitandosi al solo investimento, la partnership rafforza l'ecosistema europeo e asiatico delle tecnologie verdi in un momento in cui la decarbonizzazione urbana è un imperativo sia ambientale che economico.

Informazioni su SINBON Electronics

Fondata nel 1989 a Taiwan, SINBON Electronics è un fornitore leader di servizi integrati di progettazione e produzione per soluzioni di interconnessione su misura. Guidata dall'impegno verso la centralità del cliente e dai principi ESG, SINBON offre un'ampia gamma di prodotti e servizi OEM/ODM che garantiscono affidabilità ed efficienza. Combinando vasta competenza ingegneristica, conoscenza del settore e tecnologie innovative, SINBON offre soluzioni personalizzate per il successo a lungo termine dei clienti. L'azienda opera a livello globale con stabilimenti a Taiwan, Cina, Giappone, Regno Unito, Germania, Ungheria, Messico e Stati Uniti.

