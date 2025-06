Sviluppare un'industria fiorente di reti completamente ottiche F5.5G per una nuova crescita nell'era dell'IA

SHANGHAI, 19 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Durante il MWC Shanghai 2025, si è svolto con successo il F5.5G All-Optical Industry Summit. Nel corso del summit, il settore F5.5G in forte crescita è stato un argomento principale di discussione tra il Comitato per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'industria e delle tecnologie dell'informazione, l'Accademia cinese per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Maxis della Malesia e CTM. Questi hanno nello specifico condiviso le ultime prassi commerciali degli operatori globali in materia di banda larga completamente ottica a 10 Gbps e di trasmissione premium completamente ottica.

Negli ultimi anni, le reti completamente interamente in fibra ottica F5.5G hanno osservato un'accelerazione della loro diffusione commerciale. Per quanto riguarda l'accesso ottico, oltre 70 operatori in tutto il mondo hanno lanciato pacchetti da 10 Gbps e l'uso commerciale su larga scala della banda larga interamente in fibra ottica da 10 Gbps ha aperto la strada a nuovi servizi AItoH. Nell'ambito della trasmissione ottica, sono state implementate in tutto il mondo più di 240 reti, ciascuna operante a 400G. Nel frattempo, il settore sta valutando la fattibilità di reti metropolitane con latenza di 1 ms per garantire che gli utenti finali possano accedere rapidamente alla potenza di calcolo tramite il cloud, consentendo l'innovazione delle applicazioni AItoB.

Poiché l'IA è destinata a diventare la forza trainante dell'economia digitale globale e a ridefinire gli aspetti della vita e della produzione, anche gli operatori globali la stanno adottando attivamente. In particolare, i precursori in questo ambito stanno passando dall'essere fornitori di servizi di connessione a fornitori di servizi di connessione + elaborazione + applicazione. Li Peng, Vicepresidente senior e Presidente ICT Sales & Service di Huawei, ha affermato nel suo discorso: "Le abitazioni e le aziende diventeranno gli scenari più preziosi nella trasformazione strategica dell'IA degli operatori. Huawei spera di collaborare con il settore per promuovere lo sviluppo di reti completamente ottiche F5.5G, favorire una profonda collaborazione tra cloud, intelligenza, rete e dispositivi e promuovere l'applicazione dell'IA in ambito domestico e industriale, ottenendo una crescita vantaggiosa per tutti nell'era dell'intelligenza artificiale.

Nell'era dell'IA, la chiave per la crescita dei servizi di banda larga domestica degli operatori è fornire agli utenti finali nuovi valori e un senso di rilevanza. Bob Chen, Presidente della linea di prodotti ottici Huawei, ha presentato le ultime innovazioni di Huawei nelle reti completamente ottiche F5.5G in quattro ambiti. Ha sottolineato che "per migliorare completamente il senso di rilevanza degli utenti della banda larga domestica e rendere visibili gli aggiornamenti della larghezza di banda, ragionevole la garanzia di un'esperienza differenziata, realizzabili i nuovi dispositivi domestici e più popolari i nuovi servizi, Huawei innova costantemente per aiutare gli operatori a creare pacchetti quattro in uno ad alto valore e fornire agli utenti esperienze applicative di intelligenza artificiale all'avanguardia".

La soluzione Huawei è stata potenziata in termini di larghezza di banda, esperienza differenziata, nuovi terminali e applicazioni domestiche avanzate. La soluzione 50G PON supporta l'aggiornamento a ultra-gigabit e 10 Gigabit. Inoltre, Huawei migliora le capacità di rete end-to-end per offrire agli utenti ad alto valore la garanzia di un'esperienza differenziata. Il nuovo terminale di Huawei, AI Home Hub, funge anche da hub per la casa intelligente per gli utenti e offre applicazioni intelligenti avanzate basate sull'interazione con l'IA domestica. Nel frattempo, Huawei e gli operatori stanno esplorando congiuntamente lo sviluppo di reti metropolitane completamente in fibra ottica con latenza di 1 ms, consentendo agli utenti di accedere alle risorse di cloud computing e alle applicazioni di IA tramite reti deterministiche a bassa latenza.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714720/F5_5G_All_Optical_Industry_Summit_Successfully_Held_Shanghai.jpg

