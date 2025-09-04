TUMI LANCIA LA CAMPAGNA "ICONS TESTED" CON GLI AMBASCIATORI DEL MARCHIO GLOBALE LANDO NORRIS E NELLY KORDA

Una celebrazione dell'eccellenza personale e del design in continua evoluzione, realizzata attraverso due delle famiglie di prodotti più iconici TUMI.

NEW YORK, 4 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Il marchio internazionale di viaggi, lifestyle e accessori TUMI lancia "Icons Tested", un'audace campagna che esplora cosa significa essere iconico. Raccontata attraverso la prospettiva del pilota del team di Formula 1 McLaren Lando Norris e della golfista professionista Nelly Korda, la campagna traccia un chiaro parallelo tra la disciplina, la precisione e i test incessanti che definiscono la loro ricerca dell'eccellenza – lo stesso rigore che TUMI applica ad ogni design. Proprio come questi atleti sono spinti a dare il massimo, gli iconici prodotti TUMI sono progettati per fare lo stesso: collaudati fino ai limiti per garantire prestazioni senza compromessi.

In occasione del 50° anniversario del marchio, la campagna mette sotto i riflettori due dei design più iconici di TUMI: lo zaino Navigation Alpha Bravo e lo zaino Celina della collezione Voyageur. Studiati per essere altamente performanti e perfezionati con la massima attenzione attraverso rigorose prove, ogni modello fonde funzionalità e moderna sofisticatezza, per soddisfare con facilità e determinazione le esigenze degli artisti dinamici.

Diretti da Kiku Ohe e caratterizzati da suggestivi ritratti fotografati da Simon Lipman, i due film seguono Lando e Nelly attraverso momenti di concentrazione, ripetizione e preparazione, offrendo uno sguardo senza filtri sulla disciplina alla base del loro regime di esercizio fisico quotidiano. I loro percorsi sono rispecchiati dal meticoloso processo che sta alla base della creazione di ogni prodotto TUMI, in cui progettazione, test e perfezionamento sono spinti agli stessi elevati standard.

"Essere iconici non deriva da un singolo momento, ma dal presentarsi ripetutamente e dall'evolversi attraverso il processo", spiega Victor Sanz, direttore creativo globale. "Per TUMI, questo non è solo un obiettivo – è il nostro standard". Ogni articolo TUMI è progettato per essere collaudato, affidabile e crescere insieme a chi lo indossa. Non solo creati per le prestazioni o l'estetica, ma per incontrare i nostri clienti ovunque si trovino e accompagnarli ovunque vadano".

In sostanza, "Icons Tested" non riguarda solo le prestazioni d'élite, ma anche e soprattutto la continua ricerca della crescita e la disciplina necessaria per evolversi. Riflette l'impegno di TUMI nel superare i limiti del design attraverso il perfezionamento e test continui sul campo, riconoscendo che la grandezza non è scontata, ma va guadagnata. Più che una celebrazione del successo, è un omaggio al viaggio e ai prodotti realizzati per resistere a tutti i suoi aspetti.

"La coerenza è tutto. Il lavoro non si ferma mai, indipendentemente dal mestiere", chiarisce Lando Norris. "Lo vedo nel modo in cui gareggio e nel modo in cui i miei accessori essenziali TUMI mi seguono dovunque".

"Essere iconici non è sinonimo di perfezione. Si tratta di restare impegnati e di trovare un significato nei momenti che si costruiscono nel corso del tempo", aggiunge Nelly Korda. "Il viaggio cambia continuamente, ricordandomi perché avere compagni fidati in quei momenti è davvero importante".

Dalla ripetizione al perfezionamento, "Icons Tested" rende omaggio a coloro che si presentano, si impegnano e superano i limiti delle prestazioni. TUMI continua a progettare per tutte le persone motivate, realizzando prodotti dinamici che si adattano a ogni momento e valorizzano quanto di iconico è in loro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO

Ulteriori articoli iconici presenti nella campagna:

Scopri le collezioni Voyageur e Alpha Bravo su TUMI.com e nei negozi TUMI in tutto il mondo.Segui @TUMITravel per contenuti esclusivi dietro le quinte della campagna.

Informazioni su TUMI

Dal 1975 TUMI crea accessori di lusso ineguagliati per il business, i viaggi e le performance, pensati per migliorare, semplificare e abbellire tutti gli aspetti della vita in movimento. Unendo funzionalità impeccabile e ingegnosità, ci impegniamo a rendere i viaggi più stimolanti, diventando un partner di lunga data per chi si muove e per chi crea, nel perseguimento delle proprie passioni. Per saperne di più su TUMI visita TUMI.com e seguici su Instagram, TikTok, Facebook e YouTube.

TUMI e il logo TUMI sono marchi registrati di Tumi, Inc. © 2025 Tumi, Inc.

Contatti per i media presso TUMI

Jerad Hulse | Jerad.Hulse@tumi.com

Karla Otto per conto di TUMI | tumi@karlaotto.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742143/Tumi_INC_Lando_Norris.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2742144/Tumi_INC_Nelly_Korda.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.