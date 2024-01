UGREEN presenta a CES 2024 le sue soluzioni per lo storage esteso dei dispositivi e gli accessori per EV

LAS VEGAS, 12 gennaio 2024/PRNewswire/ -- Ugreen, brand leader nell'elettronica di largo consumo, presenterà la sua linea di dispositivi NAS (Network-Attached Storage) e di accessori per veicoli che completano la stazione di alimentazione portatile dell'azienda, appropriatamente denominata serie PowerRoam, al salone CES 2024 (stand n. 22733), in programma a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2024.

Il top della linea di soluzioni NAS di Ugreen è il prodotto fiore all'occhiello: NASync DX480T Plus. Con dimensioni di 7,0 x 5,6 x 2,0 pollici, DX480T Plus è la soluzione più compatta della serie NAS ed è stata sviluppata con un'attenzione particolare alle performance elevate e alla portabilità. Lo spazio di storage SSD supporta fino a 16TB di storage rapido all-flash. Un'unità RAM espandibile fornisce fino a 32GB di memoria per l'elaborazione a velocità elevata, mentre il processore Intel Core i5 10 Core di dodicesima generazione esegue il sistema operativo Ugreen OS Pro(UGOS Pro) sviluppato internamente. Due porte Thunderbolt 4 USB-C velocizzano il trasferimento di dati e di contenuti multimediali, con velocità di trasferimento fino a 40 Gb/s che ne fanno uno dei dispositivi NAS più compatti e rapidi del mercato.

Assieme al rilascio di DX480T Plus debuttano anche NASync DXP8800 Pro e DXP4800 Plus, entrambi dotati di CPU premium Intel di dodicesima generazione, RAM espandibile e, rispettivamente, quattro vani per drive (modello 4800) e otto vani per drive (8800). Il modello 8800 Pro include anche due porte Thunderbolt 4.

Con la maggior diffusione dei veicoli elettrici, il desiderio di disporre di accessori per EV in grado di semplificare l'esperienza di cura e di pulizia dell'automezzo si sta rapidamente trasformando in un'esigenza altrettanto importante. Al salone CES 2024, Ugreen presenterà una linea di accessori per EV dedicati agli appassionati dei veicoli elettrici. Ci sono moltissime soluzioni tra cui scegliere, e in particolare:

Due gonfiapneumatici portatili Ugreen. Il dispositivo più compatto è alimentato da due batterie agli ioni di litio, con capacità totale di 2500mAh, mentre la versione superiore da 12 volt va collegata all'accendisigari dell'auto. Entrambe sono dotate di un display intuitivo con informazioni importanti sulle unità di pressione dei pneumatici; il modello superiore è completo di pulsanti di regolazione aggiuntivi per personalizzare i valori della pressione, una luce LED che aiuta a illuminare il pneumatico e supporta una pressione massima di 150psi.

L'inverter di corrente Ugreen da 300 watt per auto converte la presa accendisigari del veicolo in un adattatore plug-in che supporta contemporaneamente l'alimentazione verso due uscite CA, una porta USB-C e una porta USB-A. Uno schermo LED fornisce informazioni in tempo reale quali la tensione e la potenza in uscita; l'adattatore è rivestito con materiale ignifugo ed è dotato di numerose protezioni, come sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e altro ancora.

Ugreen presenterà anche un avviatore di emergenza da 10.000mAh in grado di avviare motori da quattro litri o veicoli diesel da 2,5 litri, un aspirapolvere palmare, un caricatore portatile per EV e molti altri accessori per i guidatori attivi.

Informazioni su Ugreen

Fondata nel 2012, Ugreen è specializzata nella fornitura di accessori elettronici e soluzioni digitali per i consumatori di tutto il mondo. Ugreen è cresciuta in modo costante fino a diventare un brand di fiducia, con oltre 40 milioni di utenti in più di 100 paesi; Ugreen offre un'ampia gamma di dispositivi e accessori di ricarica, accessori per cellulari e computer, per la casa e per l'auto.

