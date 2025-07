Vantage in prima linea come sponsor Diamond alla Wealth Expo Ecuador 2025

PORT VILA, Vanuatu, 21 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets è fiera di annunciare la sua partecipazione come sponsor Diamond al Wealth Expo Ecuador 2025, che si terrà il 19 luglio presso il Quorum Convention Center di Quito. L'evento, una delle principali fiere finanziarie della regione, riunirà i migliori broker, innovatori fintech, investitori e professionisti del trading per un'intera giornata di apprendimento ad alto impatto e networking.

La presenza di Vantage sarà incentrata su un'esperienza dinamica e coinvolgente presso lo stand. I visitatori saranno invitati a partecipare a un'entusiasmante sfida a premi ad aria: potranno infatti entrare in un tamburo di vetro per l'estrazione e tentare di accaparrarsi i biglietti volanti. I fortunati vincitori si porteranno a casa esclusivi kit di merchandising Vantage o speciali carte regalo: un modo divertente e gratificante per relazionarsi con il marchio.

Rodrigo Martínez, Responsabile del team di sviluppo aziendale, terrà una presentazione sul palco principale dal titolo "Smart CopyTrading alla portata di tutti". Il suo intervento esplorerà il modo in cui la piattaforma intuitiva e l'innovativa tecnologia di copy trading di Vantage possono consentire sia ai trader alle prime armi sia a quelli esperti di partecipare con sicurezza ai mercati globali.

Per aggiungere ulteriore valore formativo all'expo, Juan Gonzalez, Analista di mercato per la crescita delle relazioni con i clienti, terrà un workshop su "Gestione emotiva e psicotrading", illustrando ai partecipanti gli aspetti psicologici del trading e come gestire le emozioni per prendere decisioni migliori. Jose Flores, Responsabile dello sviluppo aziendale, rappresenterà Vantage anche in una tavola rotonda, con contributi su approfondimenti strategici delle tendenze del mercato e sull'evoluzione dell'inclusione finanziaria nella regione LATAM.

Come preludio all'evento principale, Vantage sponsorizzerà il ricevimento ufficiale del Wealth Expo Cocktail il 18 luglio, che si terrà sempre presso il Quorum Convention Center. Questa serata esclusiva offrirà agli ospiti un ambiente rilassato ed elegante in cui instaurare rapporti, scambiare idee e rilassarsi con i colleghi del settore, tra cocktail e stuzzichini.

"La partecipazione di Vantage all'edizione di quest'anno di Wealth Expo Ecuador riflette il nostro impegno più ampio nel supportare l'educazione finanziaria e il coinvolgimento negli eventi internazionali del settore", ha dichiarato Marc Despallieres, CEO di Vantage Markets. "Attraverso la leadership di pensiero, l'educazione sui prodotti e un coinvolgimento autentico, puntiamo a supportare i trader a tutti i livelli".

Con oltre 800 partecipanti previsti, il Wealth Expo Ecuador 2025 è destinato a offrire eccezionali opportunità di apprendimento finanziario, scoperta di piattaforme e collaborazione. I partecipanti all'expo sono invitati a interagire con i rappresentanti di Vantage e ad approfondire la conoscenza degli strumenti di trading CFD e delle risorse formative.

