Visit Serbia rafforza la cooperazione tra le imprese serbe e slovene in vista dell' EXPO 2027 Belgrado

LUBIANA, Slovenia, 14 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Professionisti del turismo e rappresentanti delle imprese serbe e slovene si incontrano oggi a Lubiana per l'evento «Visit Serbia B2B Networking», come parte del roadshow internazionale di EXPO 2027 Belgrado.

L'evento presenterà EXPO 2027 Belgrado, dove si darà il via alla vendita dei biglietti per i partner turistici e si favoriranno gli incontri B2B. Il programma prevede la presentazione del progetto del padiglione sloveno e la firma di un Memorandum di cooperazione.

Interverranno alla cerimonia d'apertura Danilo Jerinić, direttore generale di EXPO 2027 Belgrado, Blaž Cvar, presidente della Camera dell'artigianato e delle piccole imprese slovena, e Leon Korošec, segretario di Stato presso il Ministero dell'Economia, del Turismo e dello Sport.

«Belgrado e Lubiana hanno un rapporto che va oltre la geografia e gli affari. I nostri Paesi condividono una storia che continua ad influenzare il modo in cui le persone si incontrano, collaborano e scambiano idee», ha dichiarato Jerinić.

Rafforzare la cooperazione bilaterale

Secondo l'Ufficio statistico della Repubblica di Serbia, gli scambi commerciali bilaterali di beni hanno raggiunto circa 2,04 miliardi di dollari nel 2025. Oltre 1.200 imprese slovene operano in Serbia.

EXPO 2027 Belgrado intende rafforzare questi legami attraverso oltre 250 eventi economici bilaterali e 50.000 incontri d'affari, creando così nuove opportunità.

Dettagli dell'evento15 ottobre 2026 | 10:30–13:30InterContinental Ljubljana, sala Emona 1, Slovenska cesta 59

Informazioni su EXPO 2027

EXPO 2027 Belgrade sarà la prima Esposizione Specializzata nei Balcani occidentali. Con il tema «Giocare per l'umanità: sport e musica per tutti», si svolgerà dal 15 maggio al 15 agosto 2027, con oltre 140 partecipanti internazionali e diversi milioni di visite previste.

Contatto stampa: expo.serbia@mcgroup.com

Per maggiori informazioni su EXPO 2027 Belgrade, consultare il seguente LINK.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/visit-serbia-rafforza-la-cooperazione-tra-le-imprese-serbe-e-slovene-in-vista-dell-expo-2027-belgrado-302907555.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.