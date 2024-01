Pratiche per stranieri, il servizio di Aemme che snellisce la burocrazia

Lia e Maria Antonietta Apostoli Monti, titolari dell’agenzia Aemme di Ravenna: «Forniamo assistenza legale e burocratica per aiutare le persone straniere a ottenere più velocemente la documentazione necessaria per vivere legalmente in Italia»

Ravenna, 29 gennaio 2024. Procedure, iter burocratici, moduli e modelli, tempistiche e scadenze: il percorso di un richiedente asilo in Italia - ma anche di uno straniero alle prese con la richiesta di un permesso di soggiorno - risulta più complesso sulla carta che nella realtà effettiva dei fatti. La conferma arriva da Ravenna dove da qualche mese a snellire la burocrazia ci sta pensando Aemme, agenzia specializzata nella gestione di pratiche per stranieri.

Informazioni, orientamento, assistenza per rilascio/rinnovo permessi di soggiorno, sostegno nelle pratiche di ricongiungimento familiare e richiesta di asilo politico: tanti servizi per un’unica mission, quella di «favorire l'inclusione sociale e l'autonomia dei cittadini immigrati sul territorio - spiegano le titolari di Aemme. Lia e Maria Antonietta Apostoli Monti -. Non vogliamo scavalcare nessuno, anzi il nostro servizio è pensato per dare anche un supporto allo Stato e velocizzare le procedure. Grazie alla nostra attività e alla collaborazione con istituzioni e associazioni vogliamo promuovere una cultura dell'uguaglianza e del dialogo come fondamenta di una convivenza civile in una società sempre più multiculturale».

L'accoglienza e la richiesta di documentazione e la legalizzazione degli immigrati si traduce di fatto in un servizio di accompagnamento fisico - a cura del consulente legate di Amme - presso l’Ufficio della Questura competente. «Nell’arco di un giorno, tramite la consulenza diretta del nostro avvocato riusciamo a ottenere il permesso di soggiorno anche solo provvisorio - spiega Apostoli Monti -. A Ravenna in questi mesi abbiamo assistito stranieri di origine siriana, afgana, ma anche immigrati e famiglie del Bangladesh, Pakistan, Somalia. Il nostro vuole essere un servizio di supporto alle istituzioni: un percorso veloce, tutelato e garantito da un avvocato che segue la persona straniera anche nei mesi successivi con l’obiettivo di facilitare la pratica del rinnovo della documentazione ottenuta».

