Qonto supporta il lancio di "Il Digestivo", la prima newsletter completa sull'innovazione in Italia

Milano, 28 maggio 2024 - Made IT, podcast di imprenditoria e di crescita personale presentato da Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini, ha annunciato il lancio di Il Digestivo, la prima newsletter completa in lingua inglese dedicata all’innovazione in Italia. Questo nuovo progetto, sostenuto da Qonto nelle sue prime tre edizioni, è curato da Amy O'Brien, rinomata giornalista freelance di business e attualità, con un passato a Sifted, e che negli ultimi due anni ha seguito con interesse l'economia emergente italiana.

Il Digestivo si propone di diventare una risorsa preziosa per chiunque sia interessato alle novità del panorama dell’innovazione italiana. Ogni ultimo venerdì del mese, la newsletter offrirà ai suoi lettori notizie esclusive, interviste, approfondimenti e scoop sulle startup italiane più promettenti, sui veicoli di investimento e sulle innovazioni all'interno delle aziende più rinomate del paese.

Il supporto al lancio di Il Digestivo rappresenta un’ulteriore opportunità per Qonto per valorizzare l'ecosistema di innovazione vibrante e dinamico dell'Italia, connettendo investitori internazionali e appassionati di innovazione con le storie e le opportunità uniche che emergono dal paese.

Per ricevere la prima edizione della newsletter il 31 maggio 2024 basta iscriversi qui: https://ildigestivo.substack.com/

Made IT è uno dei principali podcast di imprenditoria in Italia. Esplora il mondo delle startup e del Venture Capital raccontando le storie di founder e investitori (ma non solo) in modo trasparente e personale per scoprire cosa c'è dietro il loro successo. Presentato da Inès Makula e Camilla Scassellati Sforzolini.

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 450.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) con un team di oltre 1400 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa.

