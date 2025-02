San Valentino con Tineco: le offerte speciali!

Milano, 13 febbraio 2024 – Le pulizie domestiche possono diventare un’attività faticosa e fonte di stress, soprattutto nelle coppie con ritmi frenetici. Per rendere la gestione della casa più semplice ed efficace, affidarsi a elettrodomestici innovativi è la soluzione ideale.

Per un San Valentino all’insegna dell’armonia delle coppie che desiderano una pulizia impeccabile senza fatica, Tineco propone una gamma di aspirapolvere e lavapavimenti all’avanguardia, progettati per garantire prestazioni elevate e massima praticità, trasformando le faccende domestiche in un’esperienza più veloce e senza stress.

I prodotti selezionati saranno in offerta su Amazon fino al 19 febbraio.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6

Per chi è alla ricerca di innovazione e flessibilità, il FLOOR ONE STRETCH S6 è la scelta perfetta. Grazie alla sua capacità di piegarsi fino a 180°, può raggiungere facilmente spazi difficili come sotto i mobili e negli angoli stretti. Questo modello include il sistema di separazione dell’acqua sporca a tre camere, che protegge il motore mantenendo una potenza costante anche in posizione orizzontale. L’autonomia arriva fino a 40 minuti e consente una pulizia prolungata senza interruzioni.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon dal 13 febbraio all’19 febbraio a un prezzo di 519€ (prezzo di partenza: 599€)

TINECO FLOOR ONE S5

Il TINECO FLOOR ONE S5 è un’aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1, ideale per le coppie che iniziano a convivere. Offre una pulizia efficace e silenziosa, grazie alla tecnologia iLoop Smart Sensor, che rileva e rimuove sia lo sporco fresco che quello incrostato. È maneggevole, con un design flessibile e un'impugnatura ergonomica, pesa 4,5 kg e ha un’autonomia di 35 minuti. Dotato di serbatoi separati per acqua pulita e sporca, si autopulisce mentre è in ricarica. Un dispositivo pratico e versatile per una pulizia senza stress.

Tineco Floor One S5 è disponibile su Amazon dal 13 febbraio all’19 febbraio a un prezzo di 329€ (prezzo di partenza: 389€)

TINECO FLOOR ONE S7 Flashdry

Il Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry è un'innovativa soluzione per la pulizia dei pavimenti, progettata per offrire massima efficacia, efficienza e igiene. Grazie alla tecnologia FlashDry, asciuga rapidamente il rullo dopo il ciclo di autopulizia, riducendo tempi e fatica. Il sistema SmoothPower assicura movimenti fluidi e assistiti, mentre il flusso d'acqua a pressione bilanciata garantisce un lavaggio continuo con acqua pulita e una rimozione efficace dello sporco. Con 40 minuti di autonomia, il sensore iLoop ottimizza batteria e consumo d’acqua, adattando la potenza alla quantità di sporco. Infine, la pulizia dei bordi su entrambi i lati assicura risultati impeccabili in ogni angolo della casa.

TINECO FLOOR ONE S7 Flashdry è disponibile su Amazon dal 9 febbraio al 15 febbraio a un prezzo di 679€ (prezzo di partenza: 799€)

TINECO FLOOR ONE S7 Steam

Il TINECO FLOOR ONE S7 Stream è un’aspirapolvere, lavapavimenti a vapore 3 in 1 rivoluziona la pulizia domestica, permettendo di aspirare, lavare e igienizzare i pavimenti in un unico passaggio, dimezzando i tempi. Grazie alla tecnologia 140°C HyperSteam, il vapore caldo scioglie grasso e macchie ostinate, mentre il rullo morbido pulisce delicatamente con acqua dolce. Il sistema MHCBS assicura un lavaggio continuo con acqua pulita e 450 rotazioni al minuto, mantenendo i pavimenti sempre impeccabili. Leggero, senza fili e semovente, offre massima libertà di movimento. Infine, il sistema autopulente multi-fase igienizza rullo e tubo con acqua calda e asciugatura centrifuga, prevenendo la ricontaminazione.

TINECO FLOOR ONE S7 Steam è disponibile su Amazon dal 9 febbraio al 15 febbraio a un prezzo di 549€ (prezzo di partenza: 699€)

Tineco A30S

Il Tineco A30S è un’aspirapolvere senza fili potente e versatile, ideale per una pulizia profonda su tappeti e pavimenti duri. Con una potenza di aspirazione da 160W, cattura rapidamente polvere, detriti e peli di animali. Il contenitore da 1L riduce la necessità di svuotamenti frequenti. Grazie alla tecnologia PureCyclone, mantiene un'aspirazione costante separando efficacemente aria e polvere. Il sistema di filtrazione a 5 stadi rimuove fino al 99,97% delle particelle fini, migliorando la qualità dell'aria. Con fino a 60 minuti di autonomia, permette di pulire tutta la casa con una sola carica.

TINECO FLOOR A30S è disponibile su Amazon dal 13 febbraio al 19 febbraio a un prezzo di 199€ (prezzo di partenza: 229€)

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

Ufficio stampa Tineco

MY PR S.r.l.

Tel. 0254123452

Elena Vittoria Pugliese – elenavittoria.pugliese@mypr.it

Silvia Bonanomi – silvia.bonanomi@mypr.it