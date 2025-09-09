Secondo Euromoney, Fibank è la migliore banca per customer experience in Bulgaria

SOFIA, Bulgaria, 9 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Ai prestigiosi premi internazionali Euromoney 2025 Excellence Awards, First Investment Bank è stata riconosciuta come la migliore banca bulgara per la customer experience.

Si tratta del secondo premio conferito a Fibank da Euromoney, una delle principali riviste mondiali sui mercati finanziari, dopo il premio come migliore banca in Bulgaria del 2011.

L'anno appena trascorso è stato estremamente positivo per Fibank in termini di risultati finanziari, prodotti e servizi innovativi e premi ricevuti. L'istituto ha registrato un utile record nella sua storia e i suoi asset sono cresciuti del 13,5%. Le quote di mercato di Fibank nei depositi al dettaglio e nei prestiti alle imprese hanno raggiunto rispettivamente l'8,9% e il 9,7%. La banca continua ad avere un'elevata liquidità e mantiene un'adeguatezza patrimoniale superiore ai requisiti normativi.

Fibank sta ripensando la customer experience in Bulgaria, fondendo filiali ripensate, percorsi digitali end-to-end e prodotti mirati in un'iniziativa coesa per una finanza più rapida e inclusiva. Nel 2024 ha aperto i suoi 2 uffici pilota dotati di zone digitali e ha ulteriormente ampliato le opzioni di online banking per i clienti. Dall'estate di quest'anno, Fibank ha lanciato prodotti digitali sul mercato greco e la sua strategia prevede anche l'ingresso in altri Paesi europei.

I risultati conseguiti da Fibank le hanno permesso di ricevere numerosi premi quest'anno: Celent Model Bank, Engage Awards, Mystery Shopper Bank e ora Best Bank for Customer Experience da Euromoney.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2332102/4525446/Fibank.jpg

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.