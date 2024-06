Seducente e metropolitana. È Titano Steel, la nuova finestra in alluminio di Oknoplast

Milano, 18 giugno 2024 - Conquista per la sua geometria perfetta ed essenziale Titano Steel, la nuova proposta in alluminio di Oknoplast, che punta proprio su questo materiale – resistente e riciclabile - per rispondere alle esigenze del cittadino metropolitano e sempre più sensibile ai trend del design.

Il nuovo serramento della linea Titano è caratterizzato dalle sagomature decorative del profilo esterno del telaio e dell’anta, un effetto che regala un’inconfondibile ricercatezza all’intera struttura, ideale per contesti moderni dallo stile industrial, ma anche perfettamente in sintonia con abitazioni più classiche. Una purezza stilistica che viene valorizzata ulteriormente dal nodo centrale ridotto, dalla maniglia posizionata centralmente e dai fermavetro squadrati e perfettamente a 90°.

L’alluminio, leggero e resistente, consente di raggiungere parametri tecnici eccellenti - Uw fino al 0,80 W/m2K (con isolante termico) - che lo rendono un’alternativa al PVC sempre più richiesta. In aggiunta, il nuovo Titano Steel vanta la terza guarnizione di serie che innalza i parametri tecnici e di isolamento della finestra per una tenuta all’acqua e all’aria davvero impressionante: testata con raffiche di vento fino ai 160km/h e più di 12 ore di pioggia torrenziale, mantiene infatti la sue capacità di resistenza immutate.

Titano Steel, inoltre, può essere dotato di canaline termiche Warmatec o Swisspacer per una riduzione della dispersione termica e quindi un maggiore comfort all’interno degli ambienti, aspetto che diventa cruciale soprattutto in contesti open space, difficili da riscaldare/raffrescare.

La versione porta finestra di Titano Steel può essere dotata di soglia ribassata - appena 19 mm – che la rende impercettibile – oltre che sicura – negli ambienti in cui c’è una continuità indoor-outdoor. In tema di sicurezza, il serramento può essere integrato con dotazioni in classe RC2 per limitare i tentativi di effrazione e rendere la casa più sicura e tranquilla.

