Serie A: Lazio-Napoli, Sarri meglio di Mazzarri nella sfida per la Champions

Roma, 26 gennaio 2024 - La rincorsa al quarto posto e al pass per la Champions League segna tutta la 22esima giornata di Serie A, a partire dal match clou in programma domenica pomeriggio. Lazio e Napoli si ritroveranno dopo le sconfitte nella Supercoppa in Arabia Saudita, ma in campionato sono i biancocelesti che partono con le premesse migliori, secondo i betting analyst. Le quattro vittorie di fila e gli ultimi due precedenti con gli azzurri (entrambi vinti) danno a Sarri e i suoi il vantaggio sul tabellone di Planetwin365, con l'«1» all'Olimpico offerto a 2,25. Mazzarri è invece chiamato a confermarsi dopo il derby conquistato contro la Salernitana, obiettivo a 3,40 che porterebbe a tre i successi consecutivi sul campo della Lazio. Risale invece al 2016 l'ultimo pareggio tra le due squadre, esito che stavolta pagherebbe 3,10. Senza gli squalificati Zaccagni e Immobile, l'attacco biancoceleste sarà affidato a Felipe Anderson (3,65) e Isaksen (4,75). Tante le assenze anche tra gli ospiti, a partire da Simeone e Kvaratskhelia che si aggiungono a Osimhen; le chiavi dell'attacco passano quindi a Raspadori (4,00) e Politano (4,50). Cinque degli scontri diretti più recenti sono finiti con almeno tre reti complessive, ma stavolta l'Over 2,5 è alto a 2,20, con l'Under avanti a 1,60. Rispetto a qualche settimana fa, la situazione delle due squadre nella corsa al piazzamento Champions si è quasi perfettamente livellata: complici le ultime settimane, la Lazio in top 4 a fine campionato vale ora 3,85, poco più indietro del Napoli (3,50).

Già in quarta posizione, toccherà invece alla Fiorentina il compito più difficile del turno, contro un'Inter che torna in campionato fresca del successo in Supercoppa e momentaneamente all'inseguimento della Juventus. Per il posticipo di domenica sera al Franchi le quote sono nettamente dalla parte di Inzaghi, avanti a 1,86 su Planetwin365 contro il 3,60 del pareggio e il 4,08 dei viola, che hanno sempre perso negli ultimi quattro precedenti di campionato giocati in casa. Nel 4-0 per l'Inter dello scorso settembre, grande protagonista è stato Thuram, con il suo primo gol in Serie A e l'assist per Lautaro. Il francese a segno stavolta si gioca a 2,85 (per l'assist si sale a 3,75), mentre per l’attaccante argentino la quota è fissata a 2,35. Dall'altra parte del campo spazio a Beltran (4,25), seguito da Sottil a 6,00. Sul versante dei gol, quote alla pari per l'Under e l'Over 2,5, entrambi a 1,85, anche se l'Inter ha subìto in trasferta appena quattro reti: l'eventualità che mantenga la porta inviolata vale 2,67, almeno un gol della Fiorentina è dato a 1,33.

Ad approfittare del turno complicato della Fiorentina potrebbe essere l'Atalanta, quinta a -1 dai viola e favorita (a 1,50) su Planetwin365 nel primo anticipo di sabato contro l'Udinese (6,10). Strada in discesa anche per il Milan (1,70) in casa con il Bologna (4,86), mentre la Juventus (a 1,28) può proseguire la sua corsa in testa alla classifica affrontando l'Empoli (10,85). Tornerà invece in campo lunedì la Roma di De Rossi, avanti a 1,66 nella trasferta contro la Salernitana (5,22).

