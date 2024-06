Sisecam riceve l’IMQ Excellence Certificate

Sisecam, player globale nei settori del vetro e dei prodotti chimici, ha ricevuto il Certificato di Eccellenza dal prestigioso ente di certificazione IMQ.

26 giugno 2024. Sisecam, colosso internazionale con attività produttive diffuse in 14 paesi e in quattro continenti, ha ricevuto l’importante riconoscimento in Italia, dove opera dal 2005.

In dettaglio, l’IMQ - Istituto italiano del Marchio di Qualità (IMQ) - ha conferito l’”Excellence Certificate” a Sisecam Flat Glass Italy srl, specializzata nella produzione di vetro piano, che si è distinta per l’elevato numero di certificazioni conseguite e per il focus costante sul miglioramento continuo dei processi.

Nel 2005, Sisecam ha fatto il suo ingresso in Italia acquisendo il 50% di Cromital, attiva nel settore dei prodotti chimici a base di cromo, mentre nel 2016 ha acquisito lo stabilimento di vetro piano Sangalli Vetro Porto Nogaro, diventando il più grande produttore di vetro piano in Europa.

Recentemente, Sisecam ha annunciato un nuovo investimento in una linea di vetro rivestito in Italia con una capacità annua di 6,5 milioni di metri quadrati, che sarà avviato nel 2025.

About Sisecam

Sisecam was founded in 1935 to establish Turkey’s glass industry in line with the vision of Mustafa Kemal Atatürk, a great leader respected worldwide. Today, Sisecam is a major global player in the fields of glass and chemicals. Sisecam is the only global company operating in all core areas of glass production – including flat glass, glassware, glass packaging and glass fiber. Currently, Sisecam ranks the world’s leader manufacturer of glassware and among the top five producers of glass packaging and flat glass. Sisecam is one of the three largest soda producers in the world and the world leader in chromium chemicals.

Sisecam plays a leading role in the flat glass, glassware, glass packaging, chemicals, automotive, glass fiber, mining, energy, and recycling business lines. Sisecam operates production facilities in Germany, Italy, Bulgaria, Romania, Slovakia, Hungary, Bosnia-Herzegovina, Russian Federation, Georgia, Ukraine, Egypt, India, and the USA in addition to Türkiye.

Sisecam who takes firm steps towards its goal of becoming one of the world's top 3 manufacturers in its main fields of activity, with its competent human resources and smart technologies, and uninterruptedly continues to transform its digital infrastructure and culture by taking into account the future necessities. Sisecam who has 88 years of experience, more than 24 thousand employees, production activities in 14 countries on four continents, and a sales network of more than 150 countries, continues its growth journey with an inclusive approach that supports the development of company's entire ecosystem. Sisecam takes responsibility for protecting the planet, empowering society and transforming life with its CareForNext strategy, which is compliant with and centered around the United Nations Sustainable Development Goals. Sisecam uses all its experience and competencies to promote sustainable development in every aspect. www.sisecam.com.tr/en

Sisecam è stata fondata nel 1935 con la missione di sviluppare l’industria del vetro in Turchia, in linea con la visione del noto leader del Paese Mustafa Kemal Atatürk. Oggi, è uno dei maggiori player globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici.

Sisecam è l’unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro: vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente Sisecam è il primo produttore mondiale di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. È inoltre uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e leader mondiale nei prodotti chimici a base di cromo.

Sisecam è fra i principali attori in diversi settori di rilievo, quali vetro piano, articoli in vetro, imballaggi in vetro, prodotti chimici, automotive, fibra di vetro, estrazione mineraria, energia e riciclo di materiali. Il Gruppo gestisce attualmente impianti di produzione situati in Italia, Germania, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Sisecam ha l’obiettivo di diventare uno dei primi 3 produttori al mondo nei suoi principali settori di attività, grazie alla competenza delle sue persone e alle tecnologie più avanzate, e a investimenti costanti per la trasformazione della sua infrastruttura e cultura digitale, per essere pronta ad affrontare le sfide future.

Sisecam, che vanta 88 anni di storia, oltre 24 mila dipendenti, attività produttive in 14 Paesi su quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 Paesi, porta avanti il suo percorso di crescita con un approccio inclusivo che guida lo sviluppo dell’intero ecosistema aziendale.

Con la strategia CareForNext, che si ispira agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, il Gruppo è impegnato nel proteggere il pianeta, migliorare la società e trasformare la vita. Sisecam mette la sua esperienza e le sue competenze al servizio di uno sviluppo sostenibile, in ogni sua forma. https://www.Sisecam.com.tr/it