SNAI – Europa League: Atalanta in pole, per la Roma è dura. L’«1» di Gasp a 1,73, a 6,00 la vittoria nei 90’ dei giallorossi

Giovedì il ritorno delle semifinali: i bergamaschi ospitano il Marsiglia con i favori del pronostico, mentre l’altra italiana ancora in corsa è chiamata all’impresa a Leverkusen. Equilibrio in Conference tra Bruges e Fiorentina: Italiano avanti nel testa a testa

Milano, 8 maggio – Il sogno di una finale di Europa League tutta italiana a Dublino è ancora vivo, ma la strada è nettamente in salita. Giovedì si gioca il ritorno delle semifinali: se l’Atalanta è in pole position per la qualificazione, la Roma va a caccia di quella che sarebbe una clamorosa impresa.

Dea di coppa Al Gewiss Stadium, dopo l’1-1 dell’andata, l’Atalanta affronta il Marsiglia con i favori del pronostico. Il segno «1» nei 90 minuti, che qualificherebbe la squadra di Gian Piero Gasperini alla finale, su Snai si gioca a 1,73, con il pareggio (che porterebbe invece le due squadre ai supplementari) a 3,85 e il «2» a 4,75. Un match che promette tanti gol: almeno tre (Over) a 1,75, con l’Under a 2,00, mentre entrambi i club a segno si giocano a 1,67, con il No Goal a 2,05. Ci sono due giocatori dell’Atalanta tra i marcatori più probabili: Gianluca Scamacca e Ademola Lookman partono a 2,75, con Touré e Aubameyang (primo bomber del Marsiglia) a 3,00. Nell’antepost per il passaggio del turno, infine, la qualificazione dell’Atalanta alla finale si gioca a 1,40, con i francesi a 3,00.

Roma per l’impresa A Leverkusen, invece, sarà durissima per la Roma, sconfitta una settimana fa dal Bayer Leverkusen all’Olimpico. Almeno in lavagna non sembrano esserci margini per la squadra di De Rossi: la vittoria al 90’ (anche quella con un solo gol di scarto non servirebbe per andare ai supplementari) paga sei volte la posta, quota altissima in confronto all’1,50 per il segno «1» e al 4,50 per il pareggio. Anche per il match della BayArena, come per Atalanta-Marsiglia, fiducia a Over (1,63) e Goal (1,73) rispetto a Under (2,00) e No Goal (2,05). Boniface a 2,00 è il giocatore più indiziato per un gol; seguono Schick a 2,25, Borja Iglesias a 2,50, Onyeka a 3,25. Per trovare il primo romanista bisogna arrivare all’ottavo posto di Lukaku a 3,75. Pochi dubbi, infine, anche nell’antepost per il passaggio del turno: rasoterra l’offerta per la squadra di Xabi Alonso (1,02), con il ribaltone della Roma addirittura a 15. Nell’antepost per la vincente dell’Europa League, infine, testa a testa tra Leverkusen (1,45) e Atalanta (4,00), con il Marsiglia a 10 e la Roma a 33.

Conference League La due giorni di coppe europee si apre stasera con Bruges-Fiorentina e i viola che difendono il 3-2 dell’andata. Le quote per i 90 minuti sono a favore dei belgi («1» a 2,45, «2» a 2,75), ma nel tabellone per il passaggio del turno (per la Fiorentina sarebbe la seconda qualificazione di fila alla finale di Conference League) è avanti Italiano a 1,30, con il Bruges a 3,50.

