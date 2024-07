SNAI – Europeo: Spagna favorita nella finale di Berlino Un altro gol di Yamal a 5,00, l’Inghilterra segue a 3,50

Domenica si assegna il titolo, con la squadra di De La Fuente avanti a 2,50 per la vittoria nei 90 minuti; a 2,80 il pareggio che porterebbe la partita ai supplementari. Kane a 3,50 e Morata a 3,75 i marcatori più indiziati

Milano, 12 luglio – Se 18 anni fa a Berlino fu l’Italia a salire sul tetto del mondo, ora sarà una tra Spagna e Inghilterra a conquistare il titolo di campione d’Europa. Domenica si gioca la finale, con le Furie Rosse favorite già nei 90 minuti: il segno «1» (la Spagna è la squadra prima nominata) su Snai si gioca a 2,50, l’Inghilterra insegue a 3,50. In mezzo, a 2,80, l’eventualità che la partita vada ai supplementari, dove sono ancora avanti le Furie Rosse (8,25 a 10); per l’eventuale epilogo ai rigori, invece, la forbice si restringe, con il successo della squadra di De La Fuente a 8,00 e quello di Southgate a 8,25. Almeno nelle previsioni della vigilia, sembra una partita con pochi gol: l’Under nei 90 minuti si gioca a 1,50, con l’Over a 2,45. Se entrambe le squadre a segno (Goal) valgono 1,97, il No Goal è in leggero vantaggio a 1,77.

Marcatori Harry Kane e Alvaro Morata, rispettivamente a 3,50 e 3,75, sono i principali indiziati per segnare un gol all’Olympiastadion: seguono Toney e Joselu a 4,25, poi Watkins e Ayoze Perez a 4,50, infine un terzetto spagnolo a 4,75 formato da Oyarzabal, Ferran Torres e Dani Olmo. A 5,00 un altro gol di Lamine Yamal, che già contro la Francia è stato decisivo.

Testa a testa Nel tabellone antepost, un mese fa, erano partite in 24; oggi sono rimaste in 2, con la Spagna campione (a prescindere dalla modalità della vittoria) a 1,65 e l’Inghilterra a 2,25. Per il titolo di capocannoniere, infine, la quota di Dani Olmo è crollata fino a 1,30, seguita da quella di Kane a 3,50. Poi il vuoto fino ai 20 di Bellingham.

