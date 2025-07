SNAI – Formula 1: Norris-Piastri, il duello si sposta in Belgio A 2,50 la vittoria di entrambi, l’impresa di Leclerc a 10

Milano, 24 luglio 2025 – Otto punti dividono Oscar Piastri e Lando Norris, leader indiscussi della classifica piloti del Mondiale di Formula 1. Un duello, quello tra le due McLaren, che si rinnova anche in Belgio, sul circuito di Spa, con le quote Snai che candidano l’australiano e il britannico appaiati a 2,50. Max Verstappen a 5,00 è ancora una volta l’unico pilota in grado di poter tenere testa ai due dominatori della stagione; sempre attardate le Ferrari, nonostante i due podi di Leclerc nelle ultime quattro gare e i due quarti posti consecutivi di Hamilton. La vittoria del monegasco è in lavagna a 10, quella del britannico a 15. Leclerc sul podio vale 2,50, Hamilton 2,75; entrambe le Ferrari tra le prime tre, infine, a 6,50.

Gara Sprint In Belgio sarà un weekend ricchissimo: sabato è infatti in programma anche la gara Sprint, con Norris che in questo caso parte con un leggero vantaggio (2,50) su Piastri (2,75). Verstappen, in questo tabellone, scende a 4,50, Leclerc resta invece a 10. Offerte identiche anche per le qualifiche della Sprint di venerdì pomeriggio: a 2,50 la pole di Norris, a 2,75 quella di Piastri, con Verstappen che anche in questo caso vede abbassarsi ulteriormente la quota (4,00).

Qualifiche e libere Dopo la Sprint di sabato alle 12, alle 16 si tornerà in pista per le qualifiche, dove le quote vedono ancora avanti Norris a 2,50 su Piastri a 2,75, con Verstappen a 4,00.

Antepost Il minimo margine di vantaggio nella classifica piloti si riflette ancora nella lavagna antepost per la vittoria del Mondiale: Piastri campione a 1,65, Norris a ruota a 2,25, Verstappen staccatissimo a 15.

Contatti:

Immediapress

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.