SNAI – Formula 1: Norris-Piastri, testa a testa a Imola Lando e Oscar partono a 2,50, poi Verstappen a 5,50

Nel GP dell’Emilia-Romagna lontanissime le Ferrari: un trionfo di Leclerc a 20, uno di Hamilton a 33. Speranza Antonelli: il bolognese vale 20.

Milano, 15 maggio – Quattro vittorie per Oscar Piastri, una per Lando Norris e Max Verstappen. I risultati dei primi sei Gran Premi della stagione delineano una lotta a tre per la singola gara e per il titolo mondiale. A Imola, la Ferrari cerca la prima vittoria del 2025, ma per i quotisti di Snai neanche questa sembra la volta buona: per il GP dell’Emilia-Romagna è un testa a testa tra Piastri e Norris, entrambi a 2,50, seguiti da Verstappen (che ha vinto le ultime tre edizioni) a 5,50. Lontane le altre monoposto: Russell parte a 15, Leclerc a 20, Hamilton addirittura a 33. Kimi Antonelli gioca quasi in casa: il successo del 18enne bolognese si gioca a 20.

Qualifiche e libere Gerarchie invariate anche per la pole position: Norris e Piastri scattano a 2,75, seguiti da Verstappen a 4,00. Per le prove libere, invece, il miglior tempo di Norris (2,25) ha una quota più bassa rispetto a quello di Piastri (3,50), con Leclerc in questo caso a chiudere il podio a 5,00.

Antepost Le tre vittorie consecutive in Bahrein, Arabia Saudita e Miami hanno lanciato in fuga Piastri nelle quote antepost per il titolo: l’australiano ora si gioca a 1,65, con Norris a 2,50 e Verstappen a 7,50. Staccatissime le Ferrari: Leclerc è scivolato a 50, Hamilton addirittura a 100.

