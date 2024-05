SNAI – Internazionali: senza Sinner e Alcaraz domina Djokovic. Nole a 2,65, poi il vuoto. Berrettini e Musetti speranze azzurre

Le assenze del numero 2 del mondo e dello spagnolo spianano la strada al serbo, seguito a distanza da Tsitsipas e Zverev a 9,00, poi Ruud e Medvedev a 12. I due italiani a 50

Milano, 7 maggio – Senza Jannik Sinner, gli Internazionali BNL d’Italia perdono uno dei protagonisti più attesi. Al Foro Italico, però, il talento e le stelle del tennis mondiale non mancheranno. Le quote Snai, visto anche il forfait di Carlos Alcaraz, sono tutte dalla parte di Novak Djokovic, il grande favorito senza i due avversari più temibili: il serbo, che al Foro Italico ha vinto sei volte (l’ultima nel 2022), su Snai si gioca a 2,65. Poi il vuoto, con Stefanos Tsitsipas – campione a Montecarlo – e Alexander Zverev a 9,00 e la coppia formata da Casper Ruud e dal campione in carica Daniil Medvedev a 12. Sarà l’ultima apparizione al Foro Italico di Rafa Nadal: la leggenda spagnola a Roma ha trionfato 10 volte, e paga 15, stessa quota del russo Andrei Rublev, reduce dal successo di Madrid.

Speranze italiane Con Sinner out, le speranze azzurre sono riposte in Matteo Berrettini – che torna al Foro Italico dopo aver saltato le edizioni del 2022 e del 2023 – e Lorenzo Musetti. I due italiani campioni sono entrambi offerti a 50, con Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi a 100. Più indietro Fabio Fognini e Flavio Cobolli a 200, Luca Nardi, Matteo Gigante, Stefano Napolitano (avversario proprio di Berrettini al primo turno) e Andrea Vavassori a 500.

