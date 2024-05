SNAI – MotoGP: Bagnaia vuole il tris al Mugello

Dopo il successo a Montmeló, il pilota della Ducati punta sul feeling con la pista toscana. Il primo posto sotto la bandiera a scacchi paga 2,00, con Marquez alla stessa quota (3,50) del leader del Mondiale

Milano, 30 maggio – Dopo il trionfo di Montmeló, Pecco Bagnaia punta al bis in casa. Il torinese va a caccia della terza vittoria al Mugello, dove lo scorso anno conquistò anche la pole position e la Sprint Race: le quote Snai sono tutte dalla parte del campione del mondo, che per la gara parte avanti a tutti a 2,00, seguito da Jorge Martin e Marc Marquez a 3,50, con Pedro Acosta a 7,50 e l’altro azzurro Enea Bastianini a 15.

Sprint Se Bagnaia ha già vinto tre gare in questa stagione, il pilota torinese va ancora alla ricerca del primo acuto del 2024 nella Sprint: motivo, questo, per cui le gerarchie in lavagna si ribaltano rispetto alla gara, con Martin avanti a 2,75, Pecco a 3,25 e Marquez a 4,50.

Qualifiche Nelle qualifiche, infine, perfetta parità con Martin e Bagnaia entrambi a 2,75, seguiti a distanza da Marquez a 4,50 e da Acosta a 10.

Antepost Dopo sei gare, è Martin a comandare la classifica con 155 punti, 39 di vantaggio su Bagnaia. Le distanze nel Mondiale piloti si riflettono anche sulle antepost per il titolo, che vedono lo spagnolo in testa a 2,00, seguito a pari quota da Marquez e Bagnaia a 3,25. La lotta, però, è più viva che mai.

