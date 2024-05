SNAI – Serie A: Bologna, il sogno Champions passa da Torino. Il «2» di Motta a 2,75. Roma-Juve, quote in equilibrio

La quartultima giornata si apre a Torino con i rossoblù in leggero vantaggio sui granata. Sabato l’Inter campione a Reggio Emilia («2» a 1,50), domenica sera il big match dell’Olimpico con De Rossi e Allegri entrambi a 2,75

Milano, 2 maggio – Sarà il Bologna di Thiago Motta, sempre più vicino alla qualificazione alla Champions League, ad aprire la quartultima giornata di Serie A. Venerdì sera i rossoblù, che difendono un margine di sei punti sull’Atalanta (sesta, ma con una partita da recuperare) giocheranno in casa di un Torino che non vince da quattro gare. Le quote Snai sono dalla parte del Bologna, leggermente avanti a 2,75: sia il pareggio che il segno «1» viaggiano a 2,85, in una partita dove non sembrano all’orizzonte più di due gol. L’Under, infatti, parte a 1,45 contro i 2,60 dell’Over.

Big match La partita più interessante del weekend è quella di domenica alle 20.45 all’Olimpico. La Roma, che arriverà alla sfida dopo l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ospita la Juventus, a cui manca solo l’aritmetica per festeggiare il ritorno in Champions League. Equilibrio totale in lavagna, con la vittoria giallorossa e quella bianconera entrambe a 2,75 che si fanno preferire al pareggio a 3,00. Juventus che in classifica ha davanti le due milanesi. Il Milan giocherà domenica alle 18 in casa contro il Genoa, reduce dalla vittoria contro il Cagliari che ha blindato la salvezza: per Gilardino, con un passato da calciatore rossonero, non sembra però esserci scampo, con l’«1» a 1,45 e gli altri due esiti rispettivamente a 4,50 («X») e 6,75 («2»). L’Inter, invece, sarà di scena sabato alle 20.45 al Mapei Stadium contro un Sassuolo a un passo dal baratro: Inzaghi, già con lo scudetto sul petto, parte a 1,50, Ballardini insegue a 5,75 con il pareggio in mezzo a 4,50.

Post-Europa Oltre alla Roma, saranno l’Atalanta e la Fiorentina ad arrivare al weekend di campionato dopo la semifinale europea. I nerazzurri giocheranno lunedì alle 18 all’Arechi sul campo della Salernitana già retrocessa, con la quota per il «2» che è la più bassa dell’intera giornata di campionato (1,35); i viola, invece, saranno a Verona domenica alle 15, con il «2» a 2,30 opposto all’«1» per l’Hellas a 3,20. Detto del suggestivo incrocio di Cannavaro contro il Napoli (favorito a 1,95 a Udine, friulani a 3,65), in zona salvezza EmpoliFrosinone è uno snodo cruciale: partono avanti i toscani a 2,45, ma Di Francesco a 2,95 cerca punti per staccare la squadra di Nicola.

Ufficio stampa Snaitech

E-mail: ufficio.stampa@snaitech.it

Cell: 348.4963434