Speciale Sanremo: Planetwin365.News duetta con Gli Autogol

In occasione della 74esima edizione del Festival della musica italiana, le due community intratterranno il proprio pubblico con una campagna social congiunta che coniuga calcio e musica

Roma, 2 febbraio 2024 – Il connubio vincente tra sport e musica alla base della nuova iniziativa di engagement a firma Planetwin365.News. In occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo, il portale di news e approfondimenti sul mondo dello sport di SKS365 Group ha infatti siglato una partnership con Gli Autogol, il trio di youtuber che ha conquistato il pubblico italiano con imitazioni, parodie e video satirici sul calcio.

L’accordo prevede una campagna social sui canali Instagram e Facebook delle due community sotto forma di quiz, in cui si intrecceranno temi sportivi e musicali con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio e aumentare il livello di interazione degli utenti di Planetwin365.News.

La prima delle 3 stories previste a tema sportivo-musicale sarà live sabato 3 febbraio, in vista del big

match di Serie A tra Inter e Juventus in programma domenica sera. Pochi giorni dopo i riflettori saranno puntati sul Festival di Sanremo, con una serie di domande e curiosità che coinvolgeranno temi e utenti di entrambi i mondi. Nel programma della campagna, anche in cantanti in gara verranno schierati sul campo virtuale dei social, insieme alle loro squadre del cuore.

Oltre a essere presenti nelle stories sui profili social del portale, Gli Autogol interverranno sul portale web di Planetwin365.News proponendo contenuti esclusivi e approfondimenti sul connubio tra sport e musica.

Planetwin365.news è un prodotto editoriale realizzato dal gruppo SKS365, uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584).