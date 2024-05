Successo della Conferenza di Promozione della Cooperazione Commerciale Industriale Cina (Shanxi) - Italia

Guidizzolo (MN) 6 Maggio 2024. La "Conferenza di Promozione della Cooperazione Commerciale Industriale Cina (Shanxi) - Italia", tenutasi Venerdì 26 Aprile presso il MASeC di Guidizzolo (MN), ha visto la partecipazione di eminenti rappresentanti delle industrie e dei governi locali, segnando un importante passo verso una collaborazione bilaterale più stretta nei settori chiave.

Il Vice Presidente Esecutivo dell'Associazione Industria e Commercio della provincia di Shanxi, Chen Xuzhong, ha dato il benvenuto ai presenti, sottolineando l'importanza di tali incontri per promuovere lo sviluppo economico e tecnologico. Il Sindaco della contea di Youyu, Shuozhou, Shi Shenghua, ha presentato le opportunità di investimento nella sua regione, mentre Antonella Forattini, deputata della Repubblica Italiana, ha offerto prospettive sulle relazioni commerciali tra i due paesi. Le presentazioni del Direttore del Comitato di Gestione dell'Area di Sviluppo Economico della città di Qixian, Jinzhong, Dong Yongxing, del Vice Sindaco del distretto di Yungang, Datong, Hao Yuan, e di Zhang Wenquan, Presidente di Shanxi Rongzi Winery Co., Ltd, hanno evidenziato le eccellenze industriali e le potenzialità di collaborazione.

La conferenza ha anche visto gli interventi del Sindaco di Guidizzolo, Stefano Meneghelli, del Presidente del gruppo Shanxi Xinjin Winery, Hou Qingquan, del responsabile di catena alimentare EUROSPIN, Luigi Mion, e del Presidente di Swan (Shanxi) Technology Co., Ltd, Li Ming, che hanno tutti contribuito a delineare le opportunità di partnership e di investimento. Infine, gli interventi del Presidente della Provincia di Mantova, Carlo Bottani, e dell'ex presidente della Provincia di Mantova, Beniamino Morselli. Molte le figure istituzionali presenti tra cui Giorgio Cauzzi Presidente della Provincia di Cavriana e Luca Ye dell’Associazione di Promozione congiunta per l’Italia e la Cina. Tutti hanno sottolineato l'importanza di consolidare i rapporti bilaterali tra Italia e Cina per favorire lo sviluppo economico e l'innovazione tecnologica.

L'evento ha rappresentato un'occasione unica per esplorare sinergie e promuovere la cooperazione tra le due regioni, gettando le basi per partnership commerciali e industriali di successo nel futuro.

"Chen Xuzhong, durante il suo discorso a Guidizzolo, ha presentato brevemente la provincia cinese di Shanxi, sottolineando la sua lunga storia, ricca cultura e risorse naturali abbondanti. Ha evidenziato il ruolo centrale di Shanxi nella storia politica, economica e culturale cinese, con particolare enfasi sul suo contributo durante le dinastie antiche e la sua attuale trasformazione economica. Xuzhong ha descritto la cultura dello Shanxi, inclusi il celebre liquore Fenjiu, le tradizionali 'case a cortile' e le arti popolari locali. Ha anche citato l'importanza della cultura commerciale Jin e l'attuale impegno nel commercio internazionale, con l'invito a rafforzare ulteriormente i legami tra Shanxi e l'Italia. Ha evidenziato i successi delle relazioni bilaterali tra la Cina e l'Italia, nonché il partenariato tra Shanxi e la regione Abruzzo. Xuzhong ha concluso il suo intervento invitando alla cooperazione futura e all'approfondimento delle relazioni tra Shanxi e l'Italia, incoraggiando gli italiani a visitare Shanxi e auspicando maggiori successi nella collaborazione reciproca".

Per ulteriori informazioni a riguardo, si prega di contattare l'Associazione Industria e Commercio della provincia di Shanxi via email all’indirizzo associazionea.apcic@gmail.com.

L'Associazione di Promozione Congiunta per l'Italia e la Cina, con sede a Mantova, è un'organizzazione dedicata a rafforzare e sviluppare le relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Cina. Questa associazione lavora attivamente per promuovere lo scambio culturale, economico e politico tra i due paesi, fungendo da ponte per migliorare la comprensione e la cooperazione bilaterale. Le attività dell'associazione includono l'organizzazione di eventi, conferenze, e programmi educativi che mirano a una maggiore integrazione e collaborazione tra le comunità italiane e cinesi.

