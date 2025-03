Supermicro amplia il portafoglio di IA aziendale consistente di oltre 100 sistemi ottimizzati per GPU che supportano la prossima piattaforma NVIDIA H200 NVL e NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

Con un'ampia gamma di fattori di forma, il portafoglio ampliato di sistemi GPU PCIe di Supermicro può adattarsi ai requisiti più complessi dei data center, con un massimo di 10 GPU a doppia larghezza per sistemi edge intelligenti a basso consumo energetico, offrendo la massima flessibilità e ottimizzazione per carichi di lavoro di inferenza LLM IA aziendale

SAN JOSE, California, 20 marzo 2025 /PRNewswire/ -- GTC 2025 Conference – Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , impresa che sviluppa soluzioni IT complete per IA/ML, HPC, Cloud, Storage e 5G/Edge, ha annunciato oggi il supporto per le nuove GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition su una gamma di server e workstation con GPU ottimizzate per i carichi di lavoro. Specificamente ottimizzata per la generazione di GPU PCIe NVIDIA Blackwell, l'ampia gamma di server Supermicro consentirà a un numero sempre maggiore di aziende di sfruttare l'elaborazione accelerata per l'inferenza e la messa a punto LLM, l'IA agentica, la visualizzazione, la grafica e il rendering nonché la virtualizzazione. Molti sistemi Supermicro ottimizzati per la GPU sono certificati NVIDIA, garantendo compatibilità e supporto per NVIDIA AI Enterprise al fine di semplificare il processo di sviluppo e distribuzione dell'IA di produzione.

"Supermicro è leader del settore con il suo ampio portafoglio di server GPU ottimizzati per le applicazioni, che possono essere installati in una varietà di ambienti aziendali con tempi di consegna molto rapidi", ha affermato Charles Liang, presidente e Ceo di Supermicro. "Il nostro supporto per la GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition aggiunge un'ulteriore dimensione di prestazioni e flessibilità per i clienti che desiderano implementare le più recenti funzionalità di elaborazione accelerata dal data center all'edge intelligente. L'ampia gamma di prodotti Supermicro ottimizzati per GPU PCIe supporta anche NVIDIA H200 NVL in configurazioni NVIDIA NVLink™ a 2 e 4 vie per massimizzare le prestazioni di inferenza per gli attuali modelli di IA all'avanguardia, nonché accelerare i carichi di lavoro HPC".

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition è una GPU universale, ottimizzata per carichi di lavoro sia IA che grafici. La nuova GPU offre prestazioni notevolmente migliorate rispetto alla precedente generazione NVIDIA L40S – una memoria GDDR7 più veloce e una capacità di memoria 2 volte superiore, supporto dell'interfaccia PCIe 5.0 per consentire una comunicazione GPU-CPU più rapida e nuove funzionalità Multi-Instance GPU (MIG) per consentire la condivisione di una singola GPU su un massimo di 4 istanze completamente isolate. Inoltre, i sistemi Supermicro ottimizzati per GPU sono progettati per supportare anche NVIDIA SuperNIC come NVIDIA BlueField®-3 e NVIDIA ConnectX®-8 per il ridimensionamento ottimale dell'infrastruttura e clustering GPU con NVIDIA Quantum InfiniBand e NVIDIA Spectrum Ethernet.

"NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition è la GPU per data center definitiva per l'IA e il visual computing, in grado di offrire un'accelerazione senza precedenti per i carichi di lavoro più impegnativi", ha affermato Bob Pette, Vice President Enterprise Platforms presso NVIDIA. "NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition amplia la vasta gamma di sistemi Supermicro accelerati da NVIDIA per velocizzare pressoché ogni carico di lavoro nello sviluppo e nell'inferenza dell'IA".

Oltre a NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition di livello aziendale, alcune workstation Supermicro supporteranno anche le nuove NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition e NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, le GPU di livello professionale più potenti per l'elaborazione e lo sviluppo di IA, il rendering 3D, i carichi di lavoro multimediali e quelli relativi alla creazione di contenuti.

Le famiglie di sistemi Supermicro che supportano le nuove GPU sono:

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition

GPU PCIe 5U – Architetture altamente flessibili e ottimizzate termicamente, progettate per supportare fino a 10 GPU in un singolo chassis con raffreddamento ad aria. I sistemi sono dotati di CPU dual-socket ed espansione PCIe 5.0 per facilitare la connettività di rete ad alta velocità. I carichi di lavoro principali sono quelli di inferenza e messa a punto dell'IA, rendering 3D, gemello digitale, simulazione scientifica e cloud gaming.

NVIDIA MGX™ – Sistemi ottimizzati per GPU basati sul design di riferimento modulare NVIDIA, che supportano fino a 4 GPU in 2U o 8 GPU in 4U per supportare applicazioni di automazione industriale, modellazione scientifica, HPC e inferenza AI.

GPU PCIe 3U ottimizzata per Edge – Fattore di forma compatto progettato per implementazioni di data center edge e che supporta fino a 8 GPU a doppia larghezza o 19 GPU a larghezza singola per sistema. I carichi di lavoro principali sono quelli per EDA, modellazione scientifica e inferenza IA edge.

SuperBlade® – Architettura multi-nodo a densità ottimizzata e a basso consumo energetico, progettata per la massima densità di rack, con un massimo di 120 GPU per rack.

Workstation rackmount – Prestazioni e flessibilità della workstation in un fattore di forma rackmount, che offre maggiore densità e sicurezza per le aziende che desiderano utilizzare risorse centralizzate.

NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition e NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

Tower Workstation – Una gamma di fattori di forma desktop e sotto-scrivania progettati per applicazioni di IA, media 3D e simulazione, ideali per sviluppatori di IA, studi creativi, istituti scientifici, uffici sul campo e laboratori.

Supporta altre GPU attualmente disponibili, tra cui H200/H100 NVL, L40S, L4 e altre:

GPU 4U ottimizzata – Fino a 10 GPU a doppia larghezza con configurazioni a radice singola e doppia radice disponibili, nonché server GPU tower che supportano fino a 4 GPU a doppia larghezza.

MGX™ 1U e 2U – Sistemi compatti ottimizzati per GPU basati sul design di riferimento modulare di NVIDIA con un massimo di 4 GPU a doppia larghezza.

Piattaforme rackmount 1U e 2U – Hyper e Hyper-E dalle prestazioni di punta e CloudDC ottimizzato per Cloud Data Center che supporta fino a 4 GPU a doppia larghezza o 8 GPU a larghezza singola.

Multiprocessore – Architetture a 4 e 8 socket progettate per la massima densità di memoria e I/O con un massimo di 2 GPU a doppia larghezza in 2U o 12 GPU a doppia larghezza in 6U.

Edge – PC edge box compatti che supportano 1 GPU a doppia larghezza o 2 GPU a larghezza singola.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) è una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G telco/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di assistenza. Il know-how di Supermicro nella progettazione di schede madri, sistemi di alimentazione e chassis supporta ulteriormente le attività di sviluppo e produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i clienti in tutto il mondo. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, sistemi di alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

