Supermicro presenta i SuperCluster IA raffreddati a liquido plug-and-play su scala rack per NVIDIA Blackwell e NVIDIA HGX H100/H200: innovazioni radicali nell'era dell'IA per rendere gratuito il raffreddamento a liquido con un valore aggiunto

I SuperCluster per IA generativa, integrati con NVIDIA AI Enterprise e i microservizi NIM, offrono guadagni immediati di ROI e più lavoro IA per dollaro attraverso un'unità di elaborazione estremamente scalabile, semplificando l'IA per una distribuzione rapida

SAN JOSE, California e TAIPEI, Taiwan, 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, sta introducendo un data center IA raffreddato a liquido predisposto per l'implementazione, progettato per soluzioni native sul cloud che accelerano l'adozione dell'IA generativa per aziende di tutti i settori con i SuperCluster, ottimizzati per la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l'implementazione dell'IA generativa. Con il sistema di raffreddamento a liquido 4U di Supermicro, NVIDIA ha recentemente lanciato le GPU Blackwell in grado di liberare completamente 20 PetaFLOPS su una singola GPU di prestazioni IA e dimostrare un addestramento IA quattro volte migliore e prestazioni di inferenza 30 volte migliori rispetto alle GPU precedenti con ulteriori contenimenti dei costi. In linea con la sua strategia first-to-market, Supermicro ha recentemente annunciato una linea completa di prodotti basati sull'architettura NVIDIA Blackwell per il nuovo superchip NVIDIA HGX™ B100, B200 e GB200 Grace Blackwell .

"Supermicro continua a guidare il settore nella creazione e nell'implementazione di soluzioni IA con raffreddamento a liquido su scala rack", commenta Charles Liang, presidente e Ceo di Supermicro. "I data center con raffreddamento a liquido possono essere praticamente gratuiti e fornire un valore aggiunto ai clienti, con la continua riduzione del consumo di energia elettrica. Le nostre soluzioni sono ottimizzate con il software NVIDIA AI Enterprise per clienti di tutti i settori e offriamo capacità di produzione globale con efficienza di livello mondiale. Il risultato è che possiamo ridurre i tempi di consegna dei nostri cluster chiavi in mano con raffreddamento a liquido o ad aria con NVIDIA HGX H100 e H200, nonché con le prossime soluzioni B100, B200 e GB200. Dalle piastre fredde alle CDU fino alle torri di raffreddamento, le nostre soluzioni di raffreddamento a liquido totale su scala rack possono ridurre il consumo energetico in corso del data center fino al 40%".

Visitare www.supermicro.com/ai per ulteriori informazioni.

Al COMPUTEX 2024, Supermicro presenta i prossimi sistemi ottimizzati per la GPU NVIDIA Blackwell, tra cui due sistemi NVIDIA HGX B200 – uno da 10U raffreddato ad aria e uno da 4U raffreddato a liquido. Inoltre, Supermicro offrirà un sistema NVIDIA HGX B100 raffreddato ad aria da 8U e il rack NVIDIA GB200 NVL72 di Supermicro contenente 72 GPU interconnesse con switch NVIDIA NVLink, nonché i nuovi sistemi NVIDIA MGX™ che supportano le GPU NVIDIA H200 NVL PCIe e la nuova architettura NVIDIA GB200 NVL2 appena annunciata.

"L'IA generativa sta determinando un ripristino dell'intero stack informatico: i nuovi data center saranno accelerati dalle GPU e ottimizzati per l'IA", spiega Jensen Huang, fondatore e Ceo di NVIDIA. "Supermicro ha progettato soluzioni di elaborazione e collegamento in rete accelerate NVIDIA all'avanguardia, consentendo l'ottimizzazione dei data center globali da trilioni di dollari per l'era dell'IA".

Il rapido sviluppo di modelli linguistici di grandi dimensioni e i continui nuovi lanci di modelli open source come Llama-3 di Meta e Mixtral 8x22B di Mistral rendono gli attuali modelli di IA più accessibili per le imprese. La necessità di semplificare l'infrastruttura dell'IA e fornire accessibilità nel modo più efficiente in termini di costi è fondamentale per sostenere l'attuale velocità vertiginosa della rivoluzione dell'IA. Il SuperCluster AI Supermicro nativo sul cloud colma il divario tra la comodità dell'accesso istantaneo offerto dal cloud e la portabilità, sfruttando NVIDIA AI Enterprise, consentendo di portare i progetti IA dalla fase pilota a quella di produzione senza problemi a qualsiasi scala. Ciò offre la flessibilità necessaria per funzionare ovunque con dati gestiti in modo sicuro, inclusi sistemi self-hosted o data center locali di grandi dimensioni.

Con le aziende di tutti i settori che sperimentano rapidamente casi d'uso di IA generativa, Supermicro collabora strettamente con NVIDIA per garantire una transizione fluida e flessibile dalla sperimentazione e dal pilotaggio di applicazioni IA all'implementazione della produzione e all'IA per data center su larga scala. Questo risultato viene ottenuto attraverso l'ottimizzazione a livello di rack e cluster con la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise, consentendo un percorso regolare dall'esplorazione iniziale all'implementazione scalabile dell'IA.

I servizi gestiti compromettono le scelte infrastrutturali, la condivisione dei dati e il controllo della strategia di IA generativa. I microservizi NVIDIA NIM, parte di NVIDIA AI Enterprise, offrono vantaggi di implementazione open source e IA generativa gestita senza inconvenienti. Il suo versatile runtime di inferenza con microservizi accelera l'implementazione dell'IA generativa in un'ampia gamma di modelli, da quelli open source ai modelli base di NVIDIA. Inoltre, NVIDIA NeMo™ consente lo sviluppo di modelli personalizzati con data curation, personalizzazione avanzata e retrieval-augmented generation (RAG) per soluzioni pronte per l'azienda. In combinazione con i SuperCluster NVIDIA AI Enterprise predisposti di Supermicro, NVIDIA NIM fornisce il percorso più veloce verso implementazioni di produzione IA generativa scalabili e accelerate.

Le attuali offerte SuperCluster per IA generativa di Supermicro sono:

I Supermicro SuperCluster sono predisposti per NVIDIA AI Enterprise con microservizi NVIDIA NIM e piattaforma NVIDIA NeMo per la personalizzazione di IA generativa end-to-end e ottimizzati per NVIDIA Quantum-2 InfiniBand e per la nuova piattaforma NVIDIA Spectrum-X Ethernet con 400 Gb/s di velocità di rete per GPU per la scalabilità fino a un cluster di grandi dimensioni con decine di migliaia di GPU.

Le prossime offerte SuperCluster di Supermicro sono:

Le soluzioni SuperCluster di Supermicro sono ottimizzate per l'addestramento di LLM, il deep learning e l'inferenza di volumi elevati e dimensioni batch. I test di convalida L11 e L12 di Supermicro e il servizio di implementazione in loco forniscono ai clienti un'esperienza integrata. I clienti ricevono unità scalabili plug-and-play per una facile implementazione in un data center e tempi più brevi di raggiungimento dei risultati.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, California, Supermicro è impegnata a fornire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell'IA e IT per il 5G Telco/edge. Siamo un produttore di soluzioni IT complete che propone server, IA, storage, IoT, sistemi switch, software e servizi di supporto. L'esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l'innovazione di prossima generazione dal cloud all'edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l'ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all'interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri 'blocchi costruttivi' flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

SMCI-F

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429019/Super_Micro_Plug_and_Play_Liquid_Cooled_AI_SuperCluster.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg