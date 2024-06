The Fool cresce e si trasforma in spa

Con il cambio di forma societaria, un nuovo piano industriale triennale e la nomina del nuovo Ceo.

Milano, 10 Giugno 2024 – TF Group, con il suo marchio The Fool, azienda leader nella Digital Data Intelligence e Reputation si trasforma in Società per Azioni e lancia un piano di sviluppo triennale con l’obiettivo di una crescita a doppia cifra. Con la trasformazione in S.p.A., The Fool mira a incrementare la propria capacità di investimento in innovazione tecnologica e ad espandere ulteriormente la sua presenza nel mercato. La nuova forma societaria permetterà di attrarre nuovi investitori, facilitando lo sviluppo di soluzioni sempre più sofisticate e personalizzate per i clienti.

Socio di controllo, con l’82%, è la holding Samadhi s.r.l., i cui soci paritari sono Massimo Giacomini e Matteo Flora. Il cambio di forma societaria è anche il completamento e l’ultimo atto della guida di Salvatore Pugliese, che ha deciso, dopo 8 anni di continui successi, di passare il testimone, lasciando il ruolo di Amministratore Delegato ma garantendo al contempo piena continuità e supporto rimanendo nel cda TF Group. Al suo posto è stato nominato Mirko Bruni, già COO. Il nuovo CEO è una figura da sempre in crescita all'interno di TF Group, avendo iniziato come sales nel 2014, diventato sales manager nel 2016 e raggiunto il ruolo di COO nel 2022.

“Questo passo strategico segna un importante traguardo per l'azienda, consolidando la sua posizione sul mercato e rafforzando la sua capacità di offrire servizi di consulenza avanzati basati su dati – ha dichiarato Matteo Flora, founder di The Fool – Le nuove sfide che ci aspettano, in particolare quelle legate all’AI, ci vedranno così in una posizione di leadership”.

"Siamo entusiasti di annunciare questa evoluzione che riflette la nostra continua crescita e il nostro impegno nell'offrire soluzioni di digital intelligence all'avanguardia - ha dichiarato Mirko Bruni, nuovo CEO di The Fool - La trasformazione in S.p.A. rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la nostra leadership e per continuare a fornire ai nostri clienti strumenti decisionali basati su dati di alta qualità".

The Fool offre servizi di social listening, consumer insight, strategie digitali e protezione della reputazione online, con un focus sempre maggiore sull'innovazione e sull'integrazione dei dati, ma soprattutto sull’Intelligenza Artificiale. Nata nel 2008, ha visto uno sviluppo costante che l’ha portata ai vertici del mercato. Il 2023 si è chiuso con un fatturato di più di 3 milioni di euro e oggi l’azienda conta circa 25 addetti e possiede quote in altre quattro società: The Magician, atelier di comunicazione polarizzata e di crisi, 40Degrees, agenzia specializzata in creator strategy, LT42, società di consulenza in legaltech e Be3yond, consorzio dedicato a sviluppo di progetti web3

