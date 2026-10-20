circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo 2026, Si interroga sul futuro del design

THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo 2026, Si interroga sul futuro del design
Segui Adnkronos su Google
20 ottobre 2026 | 12.02
LETTURA: 2 minuti
  1. Organizzato da Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) , o TCEB, l’evento invita le comunità creative thailandesi e internazionali a CREATE WHAT MATTERS.

BANGKOK, THAILANDIA – Media OutReach Newswire – 20 ottobre 2026 – THE WORLD ENDS: CREATE WHAT MATTERS — Bangkok International Design Expo 2026 debutterà sulla scena internazionale

dal 25 al 29 novembre 2026 al Bangkok Kunsthalle, riunendo designer, architetti, artisti, pensatori, esperti di tecnologia, istituzioni e comunità creative per porre una domanda volutamente provocatoria: se il mondo che conosciamo sta giungendo al termine, cosa dovrebbe creare il design per il futuro?

Tra i partecipanti confermati figurano Lanza Atelier da Città del Messico, OK-RM da Londra e

CHAT Architects dalla Thailandia. Mostre, padiglioni, installazioni, incontri, performance e dibattiti daranno vita a uno spazio di confronto e dialogo tra discipline, culture e generazioni diverse.

Un mondo finisce. Un altro comincia.

THE WORLD ENDS esplora lo spazio sospeso tra la fine di un mondo e l’inizio di un altro. Di fronte all’accelerazione tecnologica, all’intelligenza artificiale, alle sfide ambientali e alle città in trasformazione,

la mostra pone una domanda cruciale: i principi su cui si è fondato finora il design sono ancora all’altezza del mondo che sta emergendo?

HERE → BETWEEN → ELSEWHERE → CREATE WHAT MATTERS

HERE esplora ciò che ci definisce: le nostre identità, i luoghi che viviamo, le culture che ci plasmano, i materiali che ci circondano e le comunità che ci uniscono. BETWEEN indaga le forze che stanno trasformando il nostro modo di vivere. ELSEWHERE esplora nuovi modelli e possibilità inedite. CREATE WHAT MATTERS

si interroga su cosa meriti di essere creato, quale significato possa avere e a chi possa dare valore e su quale traccia possa lasciare nel mondo.

I partecipanti sono chiamati a immaginare il futuro e a dare forma a ciò che verrà. Uno spazio per porre domande nuove.

Dall’architettura all’arte, dalla cultura alla tecnologia, i saperi locali si confrontano con le prospettive internazionali, le voci affermate incontrano i talenti emergenti e il mondo dell’industria si apre alla sperimentazione e a nuove idee.

Perché Bangkok? Perché ora?

A Bangkok, tradizione e innovazione, formale e informale, identità locale e visione globale convivono

e si intrecciano, rendendo la città un crocevia naturale di idee e prospettive. Bangkok Kunsthalle, un’antica tipografia nel cuore di Chinatown, incarna perfettamente questo spirito di rinascita.

L’Expo raccoglie l’eredità di THE WORLD ENDS: HERE BETWEEN ELSEWHERE Design Readiness Forum,

tenutasi a Bangkok nel maggio 2026, e proietta questo dialogo sulla scena internazionale.

Dove il dialogo creativo genera nuove opportunità

TCEB mette in contatto la comunità creativa thailandese con il settore pubblico, quello privato e le reti internazionali, contribuendo a trasformare lo scambio creativo in collaborazioni, opportunità di business e crescita dell'economia creativa thailandese.

Vieni con le tue idee. Vieni con le tue domande. Vieni a Bangkok e CREATE WHAT MATTERS. Scopri il futuro del design a www.theworldends.org

Contatti:
Immediapress
comunicati@immediapress.it

Per informazioni stampa, contattare
JC&CO COMMUNICATIONS
Sitdhikorn Chittep / 094-331-6996 / sitdhikornc@jcco.co.th
Runchana Nopharat/ 096-161-3636/ runchanan@jcco.co.th
Waewwan Boonnate/ 092-092-2494 / waewwanb@jcco.co.th

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale di Immediapress

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
design futuro Bangkok International Design Expo 2026 CREATE WHAT MATTERS THE WORLD ENDS
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, giorno 8: protagonisti la Gialappa's Band e l'attore Marco Bocci - Videonews dalla nostra inviata
Francesco Colella: "Dagli autotrasportatori alle violenze di piazza, indignato per il racconto di alcuni media" - Video
"Vi remigreremo tutti", tensione alla manifestazione dei giovani di centrodestra a Milano - Video
Sciopero autotrasportatori, scaffali vuoti in un supermercato a Palermo - Video
Guerriglia a Milano, i negozianti: "Abbiamo avuto paura, devono intervenire duramente" - Video
Francia, gli studenti bloccano l'accesso al Louvre - Video
Gli studenti albanesi contro Edi Rama, violenti scontri a Tirana - Video
Proteste in Francia, studenti bloccano il Louvre e arriva il coprifuoco in alcune città - Videonews
Da Milano a Bologna, i video degli scontri di piazza e degli assalti ai negozi
Ravetto: "Da Meloni attacchi quasi personali, ho provato amarezza" - Video
Operai ex Ilva bloccano aeroporto di Genova, le proteste dei passeggeri rimasti a terra - Video
Guerriglia Milano, Salvini in Duomo per ringraziare forze dell'ordine - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza