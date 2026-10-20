THE WORLD ENDS: Bangkok International Design Expo 2026, Si interroga sul futuro del design

BANGKOK, THAILANDIA – Media OutReach Newswire – 20 ottobre 2026 – THE WORLD ENDS: CREATE WHAT MATTERS — Bangkok International Design Expo 2026 debutterà sulla scena internazionale
dal 25 al 29 novembre 2026 al Bangkok Kunsthalle, riunendo designer, architetti, artisti, pensatori, esperti di tecnologia, istituzioni e comunità creative per porre una domanda volutamente provocatoria: se il mondo che conosciamo sta giungendo al termine, cosa dovrebbe creare il design per il futuro?
Tra i partecipanti confermati figurano Lanza Atelier da Città del Messico, OK-RM da Londra e
CHAT Architects dalla Thailandia. Mostre, padiglioni, installazioni, incontri, performance e dibattiti daranno vita a uno spazio di confronto e dialogo tra discipline, culture e generazioni diverse.
Un mondo finisce. Un altro comincia.
THE WORLD ENDS esplora lo spazio sospeso tra la fine di un mondo e l’inizio di un altro. Di fronte all’accelerazione tecnologica, all’intelligenza artificiale, alle sfide ambientali e alle città in trasformazione,
la mostra pone una domanda cruciale: i principi su cui si è fondato finora il design sono ancora all’altezza del mondo che sta emergendo?
HERE → BETWEEN → ELSEWHERE → CREATE WHAT MATTERS
HERE esplora ciò che ci definisce: le nostre identità, i luoghi che viviamo, le culture che ci plasmano, i materiali che ci circondano e le comunità che ci uniscono. BETWEEN indaga le forze che stanno trasformando il nostro modo di vivere. ELSEWHERE esplora nuovi modelli e possibilità inedite. CREATE WHAT MATTERS
si interroga su cosa meriti di essere creato, quale significato possa avere e a chi possa dare valore e su quale traccia possa lasciare nel mondo.
I partecipanti sono chiamati a immaginare il futuro e a dare forma a ciò che verrà. Uno spazio per porre domande nuove.
Dall’architettura all’arte, dalla cultura alla tecnologia, i saperi locali si confrontano con le prospettive internazionali, le voci affermate incontrano i talenti emergenti e il mondo dell’industria si apre alla sperimentazione e a nuove idee.
Perché Bangkok? Perché ora?
A Bangkok, tradizione e innovazione, formale e informale, identità locale e visione globale convivono
e si intrecciano, rendendo la città un crocevia naturale di idee e prospettive. Bangkok Kunsthalle, un’antica tipografia nel cuore di Chinatown, incarna perfettamente questo spirito di rinascita.
L’Expo raccoglie l’eredità di THE WORLD ENDS: HERE BETWEEN ELSEWHERE Design Readiness Forum,
tenutasi a Bangkok nel maggio 2026, e proietta questo dialogo sulla scena internazionale.
Dove il dialogo creativo genera nuove opportunità
TCEB mette in contatto la comunità creativa thailandese con il settore pubblico, quello privato e le reti internazionali, contribuendo a trasformare lo scambio creativo in collaborazioni, opportunità di business e crescita dell'economia creativa thailandese.
Vieni con le tue idee. Vieni con le tue domande. Vieni a Bangkok e CREATE WHAT MATTERS. Scopri il futuro del design a www.theworldends.org
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