Trasformare la ritenzione idrica in un ricordo: acqua e freddo i principali alleati di bellezza

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, evidenzia come la ritenzione idrica sia causata spesso da una scorretta alimentazione e da una scarsa idratazione

Milano, 24 gennaio 2024 – Nei mesi invernali le temperature si abbassano notevolmente, le giornate sono più corte e spesso capita di avere voglia di cibi dolci o molto calorici. Questi, in effetti, portano benefici al nostro umore, che in questa stagione spesso è altalenante, ma non fanno altrettanto bene al nostro corpo, perché tendono a far ingrassare. Il freddo, però, porta con sé anche una buona notizia: le temperature basse abbinate a uno stile di vita sano e a una corretta idratazione, favoriscono lo smaltimento della ritenzione idrica.

“Con il freddo è più facile eliminare sia il grasso sottocutaneo che l'antiestetica pelle a buccia d'arancia.– spiega il Professor Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation –Il clima rigido, infatti, aiuta a riattivare la microcircolazione cutanea e a tonificare la pelle. Le soluzioni che adottiamo tutto l’anno per contrastare la cellulite, in questo periodo, risultano proporzionalmente più efficaci”.

La ritenzione idrica è dovuta principalmente a due cause: cattive abitudini in fatto di alimentazione e sedentarietà da un lato, e problemi di circolazione dall’altro.Nel primo caso, è indispensabile adottare una dieta bilanciata, mantenersi correttamente idratati e ridurre l’apporto di sale, limitare gli alcolici e fare esercizio fisico - anche leggero - con regolarità.

Ma esiste un’alleata di bellezza che, senza controindicazioni, ci può aiutare a combattere questo fastidioso inestetismo. È l’acqua, che non apporta calorie e ha una fondamentale azione drenante. Tuttavia, non tutte le acque hanno gli stessi benefici: “quelle oligominerali o mediamente mineralizzate, oltre al rapido assorbimento gastrico, hanno il pregio di depurare le vie urinarie ed epatiche, favorendo l’eliminazione dell’acido urico. Le acque ricche di magnesio,che hanno una concentrazione superiore a 50 mg/L, sono particolarmente indicate per aiutare la circolazione sanguigna a livello capillare e contribuiscono all’eliminazione dell’acido lattico responsabile della ritenzione idrica”, afferma il Professor Zanasi.

La raccomandazione finale e quella più importante è rispettare la regola degli otto bicchieri di acqua al giorno: anche se col freddo cala la sensazione della sete, non cambia il bisogno di acqua del nostro corpo. Mantenerci correttamente idratati quindi,aiuta a favorire il microcircolo del sangue e contrastare la ritenzione idrica.

