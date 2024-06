Tutti i “numeri” di Euro 2024: per raccontarli SisalTipster lancia Eurostats

Roma, 12 giugno 2024 – In vista dell’inizio di Euro 2024, SisalTipster – la community social che unisce oltre 110.000 appassionati alla costante ricerca di un'analisi originale ed efficace del prossimo evento sportivo e non – lancia EuroStats. Un’analisi a tutto tondo della diciassettesima edizione degli Europei di calcio nella quale SisalTipster, sia attraverso i suoi profili social (Instagram e Tik Tok) sia con talent, quali Lisa Offside e Gianluca Di Marzio, affronterà i temi caldi della kermesse europea

Un format che mixa passione per il calcio e statistiche e che prevede 35 pillole social, in cui in 90 secondi, ogni sera la Football Content Creator Lisa Offside, racconterà tutti i "numeri", le curiosità e i pronostici di Euro 2024, i suoi protagonisti e gli aneddoti che hanno fatto la storia nelle edizioni precedenti.

L’appuntamento è per le 23:30 sui canali Instagram e TikTok di SisalTipster, la promessa, un viaggio coinvolgente con Lisa nel dietro le quinte del mondo del calcio che trasformerà ogni episodio in un'esperienza unica e avvincente.

Ad esempio si analizzerà perché “Nessuno è Imbattibile", un focus, in vista del fischio d’inizio, sulle probabilità di vittoria delle principali squadre partecipanti. L'Italia, nonostante sia campione in carica, sappiamo che non sarà tra le favorite, una conferma è data al 5%. L'Inghilterra vuole tornare ad alzare un trofeo dopo 56 anni: i Tre Leoni sono favoriti al 23%. La Francia si affida al fenomeno Kylian Mbappé. Nonostante qualche critica di troppo per ultime uscite i transalpini, vincenti al 18%, sognano il terzo titolo continentale. E se invece la Germania sfatasse il tabù di chi ospita la competizione? I tedeschi sono pronti a rilanciarsi dopo le recenti delusioni, e vederli tornare sul gradino più alto del podio è dato al 15%.

Ma proveremo a capire anche perché “nell’Italia: i gol verranno dal gruppo”, I Campioni d’Europa in carica hanno qualcosa che pochissimi altri possono vantare nelle loro fila: la forza del gruppo. Parafrasando un grande classico del calcio, meglio 7 giocatori che segnano almeno un gol, che uno che ne segna almeno 7. E allora dai due interisti Davide Frattesi, al 46%, e Nicolò Barella, al 31%, che gioiscano almeno una volta per arrivare a Lorenzo Pellegrini, protagonista già contro l’Albania con un gol o un assist al 42%.

Se Lisa “affronterà” Euro 2024 da casa, Gianluca Di Marzio sarà l’inviato sul campo e racconterà, dal vivo, la manifestazione europea. Analisi, statistiche e, perché no, qualche chicca di calciomercato.

Seguite SisalTipster sui canali social, Instagram e TikTok, per restare aggiornati con EuroStats e vivere l’emozione di Euro 2024 insieme alla community, giorno per giorno, gol dopo gol.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

