Vimi Fasteners: inaugura nuova “linea a flusso viti registro”

L’azienda emiliana leader nella progettazione e produzione di organi di fissaggio punta a una ulteriore competitività sul mercato. Per la creazione della nuova Linea, determinante il coinvolgimento dei dipendenti

Novellara Reggio Emilia, 23 gennaio 2024 - Vimi Fasteners, la società emiliana leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di organi di fissaggio ad elevato contenuto ingegneristico per diversi settori industriali, inaugura oggi una nuova area della sua già articolata organizzazione aziendale: la “Linea a flusso viti registro”. Questa nuovo modello di produzione ottimizza la gestione e la fabbricazione di questa categoria di prodotti impiegata nei grossi motori industriali che rappresenta una quota significativa di fatturato e fornisce prodotti che rispondono a specifiche di alto contenuto tecnico assieme ad un elevato servizio alla clientela.

«La nuova linea produttiva a flusso ci consentirà di ridurre il nostro impiego di risorse finanziarie e di generare produttività rendendo questa tipologia di prodotti più competitiva sul mercato», spiega il ceo e general manager Marco Sargenti. «Il progetto – prosegue - è il risultato di un’attività svolta da un team di persone che operano, direttamente o indirettamente, sulla linea produttiva. È stato rinnovato anche l’ambiente di lavoro, rendendolo più funzionale e ‘più bello’. Uno stimolo ulteriore a curare e mettere passione in quello che facciamo».

La produzione di viti registro è particolarmente impegnativa, per la numerosità di codici da gestire, per la complessità del ciclo di fabbricazione, che prevede l’utilizzo di tante tecnologie diverse per le varie fasi di lavoro, e per il continuo controllo di qualità dei singoli pezzi. Attraverso l’implementazione di tecniche di Lean Manufacturing il progetto ha come principali obiettivi la riduzione dei tempi di attraversamento produttivo con il risultato di una più rapida risposta alle richieste dei clienti e conseguente riduzione del livello del magazzino.

«Fra le logiche Lean, c’è anche quella di lavorare “tirati” dal cliente attraverso l’utilizzo degli strumenti Kanban e di un sistema informatico a supporto – spiega Jennifer Rapallo, Lean Manager di Vimi Fasteners -. Questa nuova linea a flusso rappresenta un progetto pilota e l’obiettivo è quello di estendere queste tecniche anche ad altre aree produttive».

«Valorizza il coinvolgimento e l’apporto dei dipendenti» - afferma il direttore di produzione, Carlo Somaini-. «Centrali per la realizzazione della nuova area sono state le persone – sottolinea infatti -. Gli operatori, da esperti in singole attività produttive, diventano così operatori polivalenti, con conoscenze di più fasi di lavoro, in grado di garantire i volumi produttivi e tempi di consegna richiesti assieme al controllo qualità dell’intero processo produttivo».

La “Linea a flusso viti registro” inaugurata oggi è entrata in funzione, rispettando fin da subito i volumi di produzione, il livello di qualità e la puntualità. «Ora – prospetta il ceo Sargenti – vogliamo puntare ad aumentare gli ordinativi con tutti i clienti che necessitano di questa famiglia di prodotti».

