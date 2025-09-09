ZTE e MTN lanciano il primo RRU a 5 bande al mondo destinato all'uso commerciale.

JOHANNESBURG, 9 settembre 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e MTN, operatore leader in Africa, hanno annunciato oggi la distribuzione in commercio della prima unità radio remota (RRU) a 5 bande al mondo . Questo traguardo, raggiunto nella provincia del Capo Occidentale in Sudafrica, rappresenta una svolta importante nella tecnologia globale delle radiofrequenze e imprime un forte impulso all'evoluzione tecnologica del settore delle telecomunicazioni in Africa.

In quanto uno dei mercati delle telecomunicazioni più grandi e avanzati dell'Africa, il Sudafrica si rivolge a una popolazione di oltre 60 milioni di persone, con MTN che fornisce una copertura LTE superiore al 97% della popolazione in tutto il paese. Questa ampia copertura riflette l'impegno di MTN nel fornire servizi di comunicazione di alta qualità anche alle comunità più remote.

Con la crescente domanda di servizi multi-banda e multi-modulo, gli operatori di rete si trovano ad affrontare sfide crescenti, come l'elevato consumo energetico, il carico delle torri e lo spazio limitato, tutti fattori che possono ostacolare l'evoluzione delle reti mobili. La recente implementazione della RRU a 5 bande di MTN rappresenta un risposta diretta a tali problemi. Questa soluzione innovativa migliora le prestazioni della rete, aumenta l'efficienza energetica e semplifica i processi di implementazione, consentendo un'espansione più rapida e sostenibile della connettività di nuova generazione.

L'aggiunta dinuove bande di frequenza su un sito mobile richiede nuovi hardware, oltre spazio e potenza aggiuntivi. La RRU a 5 bande, basata sul chipset progettato internamente da ZTE, integra tutte le bande basse e medie (FDD) di MTN South Africa in un'unica unità compatta. Questa integrazione consente di ridurre del 50% il numero di moduli RAN a radiofrequenza installati sulle torri, diminuire il peso delle apparecchiature del 23% e ridurre al minimo la resistenza al vento del 18%. Queste ottimizzazioni semplificano la costruzione del sito, riducono la complessità di distribuzione e liberano spazio prezioso sulle torri.

Inoltre, l'innovativa architettura SuperN Amplifier di ZTE si avvale di array ad alta densità di amplificatori di potenza con capacità di attivazione su richiesta. Questa soluzione supera il limite di efficienza delle tradizionali architetture Doherty mantiene un'elevata efficienza anche sotto carichi variabili, ottenendo una notevole riduzione del 42,7% del consumo energetico complessivo del sito e un miglioramento del 45,8% nell'efficienza energetica (Wh/GB). Ciò non solo consente al Sudafrica di sviluppare una società verde e a basse emissioni di carbonio, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile nel settore, dimostrando il grande potenziale dell'innovazione tecnologica nel bilanciare i benefici economici e ambientali.

Rami Farah, Chief Technology Officer di MTN South Africa, ha commentato: "La collaborazione di MTN con ZTE per il primo dispiegamentocommerciale al mondo di una RRU a 5 bande gestisce in modo efficace le molteplici sfide che gli operatori si trovano ad affrontare in termini di copertura, capacità, costi ed efficienza energetica. Offre una nuova soluzione per la creazione di siti, replicabile e altamente integrata, non solo per l'Africa ma ancheper il mercato globale, accelerando l'evoluzione delle reti di telecomunicazione verso una maggiore efficienza e minori emissioni di carbonio, imprimendo uno slancio continuo all'economia digitale africana e portandole sue tecnologie di telecomunicazione a un livello superiore."

Luca Shen, CEO di ZTE South Africa, ha osservato: "ZTE ha sempre considerato la leadership di prodotto come il suo principale fattore di competitività e si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia. La stretta collaborazione con MTN non solo garantisce vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per entrambe le parti, ma accelera anche il rapido aggiornamento della rete di telecomunicazioni del Sudafrica, stabilendo un punto di riferimento per la trasformazione digitale in tutto il continente africano.

ZTE e MTN restano fermamente impegnate impegnate a promuovere lo sviluppodelle infrastrutture di telecomunicazioni in Africa, concentrandosi sul risparmio energetico, sulla riduzione delle emissioni e sulla promozione dell'economia digitale. Guidateda una visione condivisa di "tutela della natura attraverso la tecnologia e di spinta verso il futuro attraverso l'innovazione", le due aziende continueranno a collaborare per colmare il divario digitale, costruire reti più intelligenti e sostenibili e contribuire alla crescita economica e al progresso sociale in tutto il continente africano.

Questa distribuzione segna un passo avanti importante per la trasformazione digitale dell'Africa e sottolinea l'immenso potenziale della tecnologia innovativa nel promuovere la crescita economica e al contempo la sostenibilità ambientale.

