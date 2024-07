Alec Ross: la vittoria di Trump, un disastro per l'Europa

“Trump alla Casa Bianca? Per l’Europa sarebbe un disastro. L’unica parte dell’Europa che gli interessa è quella dell’Est, e non solo perché le sue due mogli vengono da lì”. Sono le parole di Alec Ross, Distinguished Visiting Professor Bologna Business School, intervistato da Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà. In questa clip in anteprima per Adnkronos, Ross spiega anche che quando si parla di Macron, Draghi e della vittoria della destra, non si tratta più di pensare al mondo politico come a uno scontro tra “aperto” e “chiuso”.