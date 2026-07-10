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Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan con i loro figli a Highgrove House. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni

I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l'ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022

Meghan e Harry con Carlo e Camilla - Fotogramma Ipa
Meghan e Harry con Carlo e Camilla - Fotogramma Ipa
10 luglio 2026 | 20.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle insieme ai loro figli il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5 anni, hanno fatto visita a Re Carlo e alla Regina Camilla.

I nipotini riabbracciano nonno Carlo

Buckingham Palace, riferiscono i media britannici, ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia a Highgrove House, la residenza di campagna del monarca nel Gloucestershire, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio. I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l'ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022.

Archie e Lilibet stanno crescendo in California, dove il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nel 2020. Sono passati quattro anni da quando i figli di Harry hanno visto il loro nonno, re Carlo.

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