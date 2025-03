Vittime in Argentina colpita da un'alluvione. Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, ha annunciato tre giorni di lutto nazionale per la morte di almeno 16 persone a causa della tempesta e delle inondazioni che hanno colpito la città di Bahía Blanca, nella provincia di Buenos Aires, nel sud-ovest del Paese latinoamericano. L'Ufficio presidenziale ha precisato in un comunicato che "il governo nazionale resterà impegnato, insieme al municipio di Bahía Blanca e alla provincia di Buenos Aires, nell'assistenza alle vittime in questo momento di dolore per tutti gli argentini".

La presidenza ha inoltre rivendicato che l'allerta "su questa catastrofe" è stata diramata "in tempi record", e che l'esecutivo "ha messo a disposizione tutte le sue risorse" per il salvataggio, l'evacuazione, le cure mediche e gli alloggi. Con l’attivazione del Sistema Nazionale per la Gestione Integrata dei Rischi, le Forze Armate sono intervenute per aiutare le popolazioni colpite. Le autorità hanno ordinato l'apertura di diversi centri per le persone evacuate, mentre le forze coinvolte continuano a collaborare con le autorità locali e provinciali per ritrovare coloro che risultano ancora dispersi.

"Il ministero del Capitale Umano ha trasportato, tramite voli dell'Aeronautica Militare, i beni di prima necessità necessari per questo tipo di emergenza e il ministero della Salute ha fornito ambulanze, medicinali e un ospedale mobile con 40 posti letto per rafforzare il sistema di emergenza locale", ha detto ancora la presidenza, aggiungendo che il ministero dell'Economia ha approvato un aiuto finanziario straordinario al municipio di Bahía Blanca di 10 miliardi di pesos argentini (8,7 milioni di euro) per riparare i danni causati e per consentire la ripresa della città.

Papa Francesco, ricoverato al Gemelli, è informato delle alluvioni che si sono abbattute sull'Argentina, riferisce la Sala stampa del Vaticano, "è vicino alla sofferenza della popolazione con la preghiera e il pensiero".

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha espresso il ''suo profondo cordoglio per le vittime dell'alluvione che ha colpito alcune città dell'Argentina''. ''Il governo italiano rinnova il proprio sostegno alle autorità argentine impegnate nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione coinvolta".